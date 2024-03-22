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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde Kariyer Günleri etkinliği düzenlendi

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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi 'Kariyer Günleri' teması ile kamu ve öğrenci buluşmaları devam ediyor.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde gerçekleştirilen 'Kariyer Günleri' teması ile İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Konferans Salonunda düzenlenen 'Kamu-Öğrenci Buluşma Serileri' kapsamında Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan öğrencilerle buluşarak Kariyer Söyleşisi gerçekleştirdi.

Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği etkinliğe Kariyer Merkezi Koordinatörü Doç. Dr. H.Tezcan Uysal, Koordinatör Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Hacer Taşkıran Tepe, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Erdem Dönmez ve akademisyenler katıldı.

Eğitim süreçlerine ve kariyerine yönelik bilgilendirme yapan Bircan, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün faaliyetleri hakkında açıklamalarda bulunduktan sonra öğrencilerin Kültür ve Turizm Müdürlükleri kapsamında istihdamına ve kariyer olanaklarına yönelik önemli paylaşımlar yaptı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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