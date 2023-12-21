Bilecik'in Osmaneli ilçesinde Marmara Bölgesi'nin 1'inci Mezbaha ve Et Hazırlama Tesisi
Tarım Bakanlığı standartlarına uygun olarak kurulan mezbaha ve et hazırlama tesisi, Osmaneli'nde hayvancılığın gelişmesine katkı sağlıyor. Marmara Bölgesi'nde birinci, Türkiye genelinde ise on ikinci olan tesis, 8 dönüm arazi üzerine kuruldu ve günlük olarak 80 büyük baş ve 120 küçük baş hayvan kesimi gerçekleştiriyor.
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde belediyeye ait Mezbaha ve Et Hazırlama Tesisi Marmara Bölgesi'nin 1'incisi olmaya devam ediyor.
Tarım Bakanlığı standartlarına uygun kurulan tesis ile Osmaneli'nde hayvancılığın gelişmesine imkan sağlanıyor. Marmara Bölgesi'nde 1'inci, Türkiye'de 12'inci olan mezbaha, 8 dönüm arazi üzerine kuruldu. 8 saat çalışma süresi ile günde 80 büyük baş ve 120 küçük baş hayvan kesimi gerçekleşiyor. - BİLECİK