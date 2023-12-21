Bilecik'in Osmaneli ilçesinde Marmara Bölgesi'nin 1'inci Mezbaha ve Et Hazırlama Tesisi

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde belediyeye ait Mezbaha ve Et Hazırlama Tesisi Marmara Bölgesi'nin 1'incisi olmaya devam ediyor.

Tarım Bakanlığı standartlarına uygun kurulan tesis ile Osmaneli'nde hayvancılığın gelişmesine imkan sağlanıyor. Marmara Bölgesi'nde 1'inci, Türkiye'de 12'inci olan mezbaha, 8 dönüm arazi üzerine kuruldu. 8 saat çalışma süresi ile günde 80 büyük baş ve 120 küçük baş hayvan kesimi gerçekleşiyor. - BİLECİK