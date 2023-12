Beylikova Belediye Başkanı Özkan Alp'ten Dünya Engelliler Günü Mesajı

Beylikova Belediye Başkanı Özkan Alp, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla günün anlam ve önemine dair mesaj yayımladı.

Beylikova Belediye Başkanı Özkan Alp, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla yazılı bir açıklama yaparak, son yıllarda engelli vatandaşların yaşama tutunması ve toplumun her alanında var olabilmesi noktasında çok önemli adımlar atıldığına ve atılmaya devam edeceğine değindi. Günün anlam ve önemine dair Başkan Özkan Alp, "Sayın Cumhurbaşkanımızın himaye ve direktifleri, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın özverili çalışmaları sonucu bir olup tüm engelleri aşma gayret içindeyiz. Beylikova'da 'da engelli kardeşlerimizin dayanak noktası olmaya gayret ediyoruz. Asıl engelliler hep beraber olup engellerini aşamayanlardır. Bugün hepimiz için anlamlı bir gün. Aslında her şey beyinde başlıyor. Zihinlerimizde oluşan engelleri aştığımız zaman bütün sorunları ve engelleri aşmış oluyoruz. Gururla ve mutlulukla söylemek isterim ki bu anlamda son yıllarda önemli mesafeler kat ettik. Fiziki olarak engellilerin hayatı paylaşması, onların hayatının kolaylaştırılması manasında şehrimizde alt yapımızın buna uygun hale getirilmesi ve bu sorumluğun oluşması bunların yanında engellilerimizin eğitimi maddi ve sosyal hakları, istihdamları konusunda önemli yollar kat edilmiştir. Sevgi varsa, engel yoktur. Tek engel sevgisizliktir. Hayatlarını kolaylaştıralım, onların farkında olalım. Unutmayın ki, her sağlıklı birey, yarının engelli adayıdır. Sevgi, dayanışma ve empati ile engelsiz bir yaşamı hep birlikte inşa edeceğiz. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde, sizinleyiz, farkındayız" dedi. - ESKİŞEHİR