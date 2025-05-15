BEUN, Spor Dostu Kampüs Ödül Töreni'nde Türkiye 4'üncüsü oldu

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN); Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu (YÖK) iş birliğinde yürütülen ve üniversitelerde spor kültürünün yaygınlaştırılmasını amaçlayan "Spor Dostu Kampüs Ödülleri" kapsamında gerçekleştirilen değerlendirmede, Türkiye 4'üncüsü olarak büyük bir başarıya daha imza attı.

Spor Dostu Kampüs Ödülleri Recep Tayyip Üniversitesinde düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Sıralamada Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi dördüncü oldu.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen törene; Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ile Dünya Etnospor Konfederasyonu Genel Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, Rize Valisi İhsan Selim Baydaş ve Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer'in de yer aldığı Spor Dostu Kampüs unvanı almaya hak kazanan üniversitelerin rektörleri ve davetliler katıldı.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, başvuru yapan 94 üniversite arasında 4. sırada yer alarak; spor altyapısı, fiziki imkanları, öğrenci katılımı, organizasyon kabiliyeti ve sağlıklı yaşam kültürüne katkılarıyla öne çıktı.

Yeşilin ve mavinin buluştuğu, doğayla iç içe eşsiz kampüsleriyle dikkat çeken BEUN, sporun üniversite yaşamının ayrılmaz bir parçası olması yönündeki kararlı yaklaşımıyla sadece fiziki imkanları değil, aynı zamanda kapsayıcı ve aktif bir spor kültürü oluşturmadaki başarısıyla takdir topladı.

"Spor, üniversitemizin kültürel dokusunun ayrılmaz bir parçasıdır"

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, alınan dereceyle ilgili yaptığı açıklamada duyduğu gururu ve mutluluğu şu sözlerle ifade etti:

"Üniversitemiz, akademik başarılarının yanı sıra sporun ve sağlıklı yaşamın kampüs kültürüne yerleşmesi noktasında da örnek teşkil eden ülkemizin önemli akademik kurumlarından biridir. Bugün burada, Spor Dostu Kampüs Projesi kapsamında Türkiye 4'üncüsü olmamız, bu vizyonun ve verilen üstün emeğin bir yansımasıdır. Öğrencilerimize ve personelimize sporla iç içe bir kampüs hayatı sunmak, sosyal etkileşimi artırmak, fiziksel aktiviteyi teşvik etmek ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarını kalıcı hale getirmek bizim için sadece bir hedef değil, aynı zamanda önemli bir vazifedir. Nitekim Üniversitemiz sahip olduğu yarı olimpik kapalı yüzme havuzu, tenis kortları, açık basketbol ve futbol sahaları, spor salonları, fitness merkezleri ve yıl boyunca düzenlenen turnuva ve etkinliklerle öğrencilerimize ve personelimize yaşam boyu spor yapma imkanı sunmaktadır. Ülkemizin parlayan yıldızı, 7/24 yaşayan ve öğrenci dostu olan Üniversitemiz, milli sporcularıyla ulusal ve uluslararası spor müsabakalarda elde ettiği başarılarla da adından söz ettirirken, aynı zamanda gençlerin spor branşlarına aktif katılımını teşvik eden projeleri ve spor kulüpleriyle her yaştan bireye sağlıklı ve aktif bir yaşam tarzını aşılamaktadır."

Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, açıklamasının sonunda elde edilen başarıya istinaden emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür ederek sözlerini şu ifadelerle tamamladı:

"Bu anlamlı projenin ortaya konmasında ve ülkemiz gençliğinin her daim sportif gelişimine sundukları değerli katkılardan dolayı başta Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Dr. Osman Aşkın Bak ile Gençlik ve Spor Bakanlığı ailesi ile üniversitelerin sportif ve sosyal vizyonlarına verdikleri destekler için Yükseköğretim Kurulu Başkanımız Sayın Prof. Dr. Erol Özvar ve Yükseköğretim Kurulu üyelerine, Türk spor kültürünün ve geleneksel değerlerinin yaşatılmasına öncülük eden, gençlerin fiziksel, zihinsel ve kültürel gelişimine büyük katkılar sunan Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum. Bununla birlikte Spor Dostu Kampüs Projesi başvuru sürecinde büyük özveriyle çalışan ve Türkiye 4'üncülüğünü hak etmemizde emeği olan tüm akademik ve idari kadromuzu da ayrı ayrı canı gönülden tebrik ediyorum."

Spor Dostu Kampüs Projesi'nde elde edilen bu önemli başarı, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinin hem öğrencilerin sağlıklı yaşam kalitesini yükseltme hem de topluma spor kültürünü kazandırma misyonunun güçlü bir göstergesini kanıtlamış oluyor. - ZONGULDAK