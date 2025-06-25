Bellona, Superbrands Türkiye 2024-2025 Araştırması'nda Süper Marka Oldu

Bellona, Superbrands Türkiye 2024-2025 Araştırması'nda Süper Marka Oldu
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Türkiye mobilya sektörünün önde gelen markası Bellona, Superbrands Türkiye 2024-2025 Araştırması kapsamında, kaliteli ürünleri ve yenilikçi bakış açısıyla 'Süper Marka' unvanı aldı. Bellona, bu ödülü, İstanbul'da düzenlenen törenle aldı.

Türkiye mobilya sektörünün öncü markası Bellona, İngiltere merkezli marka değerlendirme kuruluşu Superbrands tarafından hazırlanan Superbrands Türkiye 2024-2025 Araştırması kapsamında, Türkiye'nin süper markaları arasında yerini aldı. Marka; kalite, yenilikçilik, müşteri sadakati ve sürdürülebilirlik alanlarındaki başarılı performansıyla Superbrands Mührü'nü kullanmaya hak kazanan sınırlı sayıdaki markalardan biri oldu.

Superbrands Türkiye Seçici Kurul Üyeleri ile The Nielsen Company iş birliğinde yürütülen araştırmada, Türkiye genelinde gerçekleştirilen anket ve değerlendirmeler sonucunda bu yıl 150 marka "Süper Marka" unvanı almaya hak kazandı. Bellona da bu özel listeye mobilya sektöründen giren güçlü markalar arasında yer aldı. Superbrands Türkiye Ödül Töreni, 23 Haziran 2025 Pazartesi akşamı, İstanbul Swissötel The Bosphorus'ta iş, medya ve marka dünyasının önde gelen temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşti. Bellona adına ödülü, Pazarlama Direktörü Volkan Yücedağ teslim aldı. Yücedağ, gecede yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

"Bellona olarak yalnızca ürün kalitemizle değil; tasarımdaki yenilikçi bakış açımız, global pazarlardaki güçlü duruşumuz ve müşteri memnuniyetine verdiğimiz önemle de fark oluşturuyoruz. Superbrands tarafından bu özel ödüle layık görülmek, markamızın sektördeki liderliğini ve tüketici nezdindeki güvenilirliğini bir kez daha tescillemiştir. Bu başarıyı, bize inanan müşterilerimize ve özveriyle çalışan Bellona

ailesine ithaf ediyoruz."

Türkiye'de mobilya sektöründeki liderliğini sürdüren Bellona, aynı zamanda dünya genelinde 55'ten fazla ülkeye gerçekleştirdiği ihracatla da uluslararası alanda adından söz ettiriyor. 350 bin metrekareyi aşan üretim alanı, yıllık 5 milyonun üzerindeki üretim kapasitesi ve çevreye duyarlı üretim anlayışıyla Bellona; kalite, inovasyon ve sürdürülebilirliği bir araya getiren bir dünya markası olma yolunda ilerliyor. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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