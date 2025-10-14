Belçika'da Hükümet Reformlarına Karşı Genel Grev

Belçika'da hükümetin reform planına karşı greve gidildi. Ülke genelinde kamu hizmetleri ve toplu taşıma durma noktasına geldi, uçuşlar iptal oldu.

Belçika'da hükümetin emeklilik maaşlarını, sosyal hakları, çalışma şartlarını, iş güvencesini ve maaşları etkileyen reform planına karşı sendikaların çağrısıyla grev kararı alındı. Kamu hizmetleri ve toplu taşıma hizmetleri durma noktasına geldi, havayolu ulaşımı da felç oldu. Brüksel Uluslararası Havalimanından yapılan açıklamaya göre X-ray taraması yapan güvenlik firmasının personelinin iş bırakması nedeniyle havalimanı kalkışlı ve varışlı uçuşların yaklaşık yarısı iptal edildi. Ülkenin ikinci büyük havalimanı olan ve Brüksel'in 60 kilometre güneyinde bulunan Charleroi'deki tüm uçuşlar ise iptal oldu. Toplu taşıma operatörü STIB tarafından yapılan açıklamaya göre grev nedeniyle Brüksel'de metro, otobüs ve tramvay hatlarının çoğunun hizmet dışı kaldı. Çöp toplama hizmeti ve idari hizmetlerde de aksamalar yaşandı.

Binlerce kişi, kemer sıkma politikası nedeniyle Başbakan Bart de Wever liderliğindeki hükümete karşı geniş çaplı gösteriye katılmak üzere başkenti Brüksel'deki Gare du Nord tren istasyonuna akın etti. Pacheco civarında bazı maskeli göstericiler, polisle çatıştı. Olay yerinde çok sayıda kişi yaralandı, birkaç kişi gözaltına alındı.

Yaklaşık 10 milyar Euro (12 milyar dolar) tasarruf sağlamayı hedefleyen Belçika hükümeti, uzun süredir geri planda kalan NATO'nun yeniden silahlanma hamlesi kapsamında savunma harcamalarını artırma sözü vermişti. - BRÜKSEL