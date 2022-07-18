Bayram tatilinde 414 kişi KOSKEM ile hayata tutundu - Haberler

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Bayram tatilinde 414 kişi KOSKEM ile hayata tutundu

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Bayram tatilinde 414 kişi KOSKEM ile hayata tutundu

Sahillerde görev yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, bayram tatili süresince 414 vatandaşı boğulmaktan kurtardı.

Sahillerde görev yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, bayram tatili süresince 414 vatandaşı boğulmaktan kurtardı.

İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) ekipleri, sahillerde cankurtaranlık hizmeti veriyor. Ekipler hafta sonu da dahil olmak üzere her gün sahillerde görev yapıyor. Cankurtaranlar bayram tatili günlerinde yine hayatları kurtardı. Kurban Bayramı tatili sebebiyle en yoğun günlerini geçiren sahillerde Cebeci'de 172, Kovanağzı'nda 17, Kumcağızda 105, Kerpe'de 29, Sarısu'da 19, Seyrekte 12, Bağırganlı'da 33, Karamürsel'de 23 ve Bayramoğlu'nda 4 kişi olmak üzere toplam 414 vatandaş boğulmaktan son anda kurtarıldı.

KOSKEM ekipleri 15 Haziran'dan bugüne kadar ise 757 kişiyi boğulmaktan kurtardı. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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