Bayraklı Belediyesi Sokak Hayvanlarına Mama ve Su Desteğini Artırdı

Bayraklı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, yıl boyunca belirli periyotlarda sokak hayvanlarına yapılan mama ve su desteğini soğuk kış aylarında artırdı. Can dostlara yönelik başlatılan çalışma kapsamında ilçenin birçok noktasında ihtiyaç duyulan alanlara mama ve su bırakıldı. Yerleştirilen 100'e yakın kedi evi de sokak hayvanlarına sıcak yuva oldu. Başkan Serdar Sandal, "Poliklinik, rehabilitasyon, aşılama, bakım ve tedavi gibi hizmetlerle her yıl binlerce sokak hayvanına destek oluyoruz. Özellikle soğuk kış aylarında da yiyecek ve içecek bulmakta sıkıntı çekmelerini önlemek için onlara mama ve su bırakıyoruz. Herkesi bu konuda daha duyarlı olmaya davet ediyoruz" dedi.

Bayraklı Belediyesi, ilçe genelinde barınma ve beslenme sorunları yaşayan sahipsiz sokak hayvanlarına desteklerini sürdürüyor. İhtiyaç olan noktalara yerleştirilen kedi evleri ve birçok noktaya bırakılan mama ve su desteğinde bulunan ekipler soğuk kış günlerinde de can dostları yalnız bırakmıyor. Belediye mühendisleri tarafından tasarlanan modern görünümlü ve zorlu hava koşullarına dayanıklı ahşap barınaklar da sokak hayvanlarına sıcak yuva oluyor.

"DAHA DUYARLI OLMALIYIZ"

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Dünya sadece bizim için değil, hayatı can dostlarımızla paylaşıyoruz. Bu nedenle hepimize büyük görevler düşüyor, daha duyarlı olmalıyız. Bayraklı Belediyesi olarak biz gerek tedavi, aşılama veya rehabilite edilmelerinde gerekse mama ve su ihtiyaçlarının karşılanmasında can dostlarımızın hayatlarını kolaylaştıracak adımlar atıyor ve her zaman yanlarında oluyoruz. Tüm yurttaşlarımızı da özellikle bu soğuk kış günlerinde sokak hayvanlarına sahip çıkmaya, destek olmaya davet ediyoruz" dedi.