Bayraklı Belediyesi Kurban Bayramına Hazır

Bayraklı Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde kurban satış yerinde hazırlıklarını tamamladı.

Bayraklı Belediyesi ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi Doğançay'daki kurban satış yerinde hazırlıklarını tamamladı. Bu kapsamda Zabıta, Veteriner İşleri, Temizlik, Park ve Bahçeler ile Fen İşleri Müdürlüklerinden görevli ekipler, denetim ve kontroller yaptı. Türkiye'nin birçok ilinden Bayraklı'ya gelen satıcılara elektrik, Su, tuvalet, duş, ilaçlama ve temizlik gibi konularda aralıksız hizmet veriliyor.

KESİNTİSİZ HİZMET

Kurban Bayramı öncesi Bayraklı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü koordinesinde Doğançay kurban satış yerinde yürütülen çalışmalar kapsamında ilgili birimlerde görevli ekipler, gerekli hazırlıklarını tamamladı. Satıcıların kullanımı için alanda bulunan sabit banyo ve tuvaletler düzenli olarak temizlenirken, 24 saat sıcak su ve elektrik hizmeti veriliyor. Belediye ekipleri, ayrıca günlük su kullanımları için de tankerler aracılığıyla satış ve kesim alanına su taşıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi ilaçlama ekibi kurban satış yerini her gün düzenli olarak dezenfekte ediyor. İlçe Tarım Müdürlüğü ve Bayraklı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri de hayvanların yaş, sağlık belgeleri, küpeleri, pasaportları, sevk işlemleri gibi konularda kontroller yapıyor. Toplum sağlığı için düzenli olarak alanı temizleyen belediye ekipleri, sık sık da sulama yapıyor.

SEVGİ YOLU'NDAN DOĞANÇAY'A ÜCRETSİZ SERVİS

Bayraklı Belediyesi, bayram süresince Doğançay kurban satış ve kesim alanına gitmek veya kabir ziyareti yapmak isteyen vatandaşlar için de ücretsiz servis imkanı sağlıyor. Kurban satış ve kesim alanına gidecek vatandaşlar, Bayraklı Sevgi Yolu Atatürk Heykeli önünden arife günü dahil bayram boyunca 11: 00 ile 17: 00 saatleri arasında ücretsiz servislerden yararlanabilecek.

NÖBETÇİ EKİPLER BAYRAMDA GÖREVDE OLACAK

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Ekiplerimizle bayram öncesi kurban satış ve kesim yerlerinde hazırlıklarımızı tamamladık. Nöbetçi ekiplerimiz de bayram süresi boyunca alanda görev yapmaya devam edecek. Vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla alışverişlerini yapabilirler" dedi.

ANKA / Yerel