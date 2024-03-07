Üye Girişi
Haberler

Bayburtlu vatandaş soğuğa meydan okudu: Karda mangal yakıp keyif yaptı

Güncelleme:

Bayburt'un yüksek kesimlerinde yaşayan bir vatandaş, eksi 15 derecede mangal yakarak keyifli bir gün geçirdi. Soğuk havaya aldırış etmeyen vatandaş, arkadaşlarıyla birlikte balık pişirip çay içerek kış günlerinin tadını çıkardı.

"Yazın geleceği, havanın ısınacağı yok" diyen Bayburtlu vatandaş soğuğa meydan okudu: Karda mangal yakıp keyif yaptı.

Bayburt'un yüksek kesimleri mart ayında yağan karla yeniden beyaza büründü. Bayburt'a 42 kilometre uzaklıkta bulunan Başçımağıl köyü sakinlerinden Tunay Mutlu isimli vatandaş eksi 15 derecede mangal yaktı, odun ateşi üzerinde çay demledi, arkadaşlarına ziyafet çekti.

Köy evinde bulunan sobayı yakarak işe koyulan Mutlu, "Köydeki yaşam şartları zor, hava soğuk sobanın üzerine güğümleri koyduk çay demleyeceğiz. Bu zor şartların, bu soğuk havanın en güzel yanı ise soba üzerinde demlenen çayı içmek" dedi. Çayını içtikten sonra mangal yakan Mutlu, soğuk kış günlerini bu şekilde geçirdiklerini ifade ederek, "Bizim de soğuk kışlarımız bu şekilde geçiyor. Bu havaları çile olarak görmüyoruz kar, kış ve kara demlik bizim en büyük tutkumuz" dedi.

Karların erimesine, havaların ısınmasına 2- 3 ayın olduğunu söyleyen Mutlu, soğuk havaya aldırış etmeden mangalda tavuk, balık pişirerek mangal keyfinden mahrum kalmadı. Köyde tuttuğu balıkları mangalda pişiren Mutlu ise pişirdiği balıkları arkadaşlarıyla birlikte bir güzel afiyetle yedikten sonra, demlediği kara demlik çayından yudumlayıp, hep birlikte sohbet ederek, keyifli bir gün geçirdi. Köyde yaşamanın kışın ayrı, yazın ayrı güzelliği olduğunu savunan Mutlu, "Kar, kış, kıyamet derken mangalımızı yaptık, yemeklerimizi pişirdik. Sıcacık evimizde pişirdiğimiz tavuklarımızı, balıklarımızı yiyeceğiz, bize afiyet olsun. Kış günleri köyümüzde böyle geçiyor" ifadelerini kullandı.

Köyünü çok sevdiğini, köy hayatını sevmeyenin köyde yaşayamayacağını kaydeden Mutlu'nun arkadaşı Fikri Telli ise, "Kışımız iyi, ben köyümü çok seviyorum. Zaten benim evim Bayburt'ta sevmesem gelip burada tek başıma yaşamam. Ben memnunum hayatımdan, aracımla sürekli Bayburt'a gidip geliyorum, benim sıkıntım yok. Bu soğukta, kısıtlı imkanlarda yaşamak benim için zor olmuyor bedenen çalıştığında, kafa dinç olduğunda ise hiç zor olmuyor. Eski kışlar merkezde yaşanmıyor, burada yaşanıyor. 2-3 sene önceki kışı yine yaşıyoruz. 2-3 sene öncesinde de yine aynı kar, kış vardı şu an durum aynı. Yaşam zor mu, zor ama ben köyümü sevdiğim için severek gelip gidiyorum. Arkadaşlarımla birlikte keyifli vakit geçiriyorum" şeklinde konuştu. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Bayburt Hava Durumu Yerel Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Murat Aydın kimdir? AK Parti Beykoz Belediye Başkan adayı Murat Aydın kaç yaşında, nereli? Hüseyin Karakaya kimdir? AK Parti İstanbul-Kartal Belediye Başkan Adayı Hüseyin Karakaya kaç yaşında, nereli? İlknur Kovaç Bayraktar kimdir? AK Parti Bayrampaşa Belediye Başkan adayı İlknur Kovaç Bayraktar kaç yaşında, nereli? Mevlüt Öztekin kimdir? AK Parti İstanbul Kağıthane Belediye Başkan Adayı Mevlüt Öztekin kaç yaşında, nereli? Aziz Süne kimdir? Yeniden Refah Partisi Muş Belediye Başkan Adayı Aziz Süne kaç yaşında ve nereli? Yasin Kartoğlu kimdir? AK Parti Başakşehir Belediye Başkan adayı Yasin Kartoğlu kaç yaşında, nereli? Veli Arslan kimdir? AK Parti İstanbul Kadıköy Belediye Başkan Adayı Veli Arslan kaç yaşında, nereli? Mehmet Melih Tatlıcı kimdir? Yeniden Refah Partisi Muğla Belediye Başkan Adayı Mehmet Melih Tatlıcı kaç yaşında ve nereli? Ali Talip Özdemir kimdir? AK Parti Bakırköy Belediye Başkan Adayı Ali Talip Özdemir kaç yaşında, nereli? Bünyamin Demir kimdir? AK Parti İstanbul Güngören Belediye Başkan Adayı Bünyamin Demir kaç yaşında, nereli? Hakan Bahadır kimdir? AK Parti Bahçelievler Belediye Başkan adayı Hakan Bahadır kaç yaşında, nereli? İzeddin Alkan kimdir? Yeniden Refah Partisi Mersin Belediye Başkan Adayı İzeddin Alkan kaç yaşında ve nereli? Hasan Tahsin Usta kimdir? AK Parti İstanbul Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Adayı Hasan Tahsin Usta kaç yaşında, nereli? Abdullah Özdemir kimdir? AK Parti Bağcılar Belediye Başkan adayı Abdullah Özdemir kaç yaşında, nereli? Mehmet Ergün Turan kimdir? AK Parti İstanbul Fatih Belediye Başkan Adayı Mehmet Ergün Turan kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title