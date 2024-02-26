Bayburt Valisi Eldivan Başkanlığında Acil Çağrı Hizmetleri Toplantısı Gerçekleşti

Acil Çağrı Hizmetleri İl Koordinasyon Komisyonu Toplantısı Bayburt Valisi Mustafa Eldivan'ın başkanlığında gerçekleşti.

Toplantıda, Acil Çağrı Hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde sunulması, ilgili birimler arası koordinasyonun sağlanması ve planlanan faaliyetler görüşüldü.

Bayburt 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğünün faaliyete geçişinin yıl dönümünde Vali Eldivan, toplantı sonrası personelle bir araya gelerek çağrı merkezi çalışanlarını özveriyle çalışmaları dolayısıyla tebrik etti. - BAYBURT