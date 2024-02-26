Bayburt Valisi Eldivan Başkanlığında Acil Çağrı Hizmetleri Toplantısı Gerçekleşti
Acil Çağrı Hizmetleri İl Koordinasyon Komisyonu, Bayburt Valisi Mustafa Eldivan'ın başkanlığında toplandı. Toplantıda, hizmetlerin etkin bir şekilde sunulması ve koordinasyonun sağlanması konuları ele alındı. Vali Eldivan, toplantı sonrası çağrı merkezi çalışanlarını tebrik etti.
Acil Çağrı Hizmetleri İl Koordinasyon Komisyonu Toplantısı Bayburt Valisi Mustafa Eldivan'ın başkanlığında gerçekleşti.
Toplantıda, Acil Çağrı Hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde sunulması, ilgili birimler arası koordinasyonun sağlanması ve planlanan faaliyetler görüşüldü.
Bayburt 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğünün faaliyete geçişinin yıl dönümünde Vali Eldivan, toplantı sonrası personelle bir araya gelerek çağrı merkezi çalışanlarını özveriyle çalışmaları dolayısıyla tebrik etti. - BAYBURT