Bayburt'ta Taşkın Kontrol Çalışmaları İncelendi

Bayburt'ta Taşkın Kontrol Çalışmaları İncelendi
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Devlet Su İşleri 22. Bölge Müdürü Fatih Kişi, Bayburt'un Arpalı Beldesi ve Oruçbeyli köyünde devam eden taşkın kontrol çalışmalarını inceledi. Yürütülen projelerin tamamlanmasıyla taşkın riskinin azaltılması ve tarım arazilerinin güvenliğinin artırılması hedefleniyor.

Devlet Su İşleri (DSİ) 22. Bölge Müdürü Fatih Kişi, Bayburt'un Arpalı Beldesi ve Oruçbeyli köyünde devam eden taşkın kontrol çalışmalarını yerinde inceledi.

DSİ Bölge Müdürü Fatih Kişi, Bayburt'ta yürütülen taşkın koruma ve dere ıslah projelerini sahada denetledi. Arpalı Beldesi ile Oruçbeyli köyünde devam eden çalışmaları teknik ekip eşliğinde inceleyen Kişi, projelerin son durumunu değerlendirdi.

Kişi, ayrıca Çoruh Nehri'nde yürütülen yatak temizlik çalışmalarını da yerinde gözlemleyerek, yürütülen faaliyetlere ilişkin Bayburt Şube Müdürü Muhammer Adanur'dan detaylı bilgi aldı.

Projelerin tamamlanmasıyla birlikte taşkın riskinin azaltılması ve tarım arazilerinin güvenliğinin artırılması hedefleniyor. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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