Bayburt'ta Şambrel ile Kayak Keyfi

Bayburt'ta bir vatandaş aracının arkasına bağladığı şambrelle çocuklarına ve yeğenlerine kar yağışı altında kayak keyfi yaşattı. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı şambrelli kayak keyfinde çocuklar doyasıya eğlendiler.

Bayburt'un Arpalı beldesinde fırıncı esnafı olan Harun Alemdar isimli vatandaş, soğuk havada herhangi bir sosyal aktivite yapamayan, evde canları sıkılan çocuklarını ve yeğenlerini eğlendirmek için farklı bir etkinlik planladı. Halatla aracının arkasına bağladığı şambrele oğlunu, kızını ve 2 yeğenini bindiren Alemdar, fırınının önünde daireler çizerek çocukları gezdirdi. Soğuk havaya aldırış etmeyen çocuklar, karın keyfini şambrelin üzerinde turlayarak çıkardılar.

Kış nedeniyle sürekli evde olan çocukları eğlendirmek için böylesi bir eğlence düzenlediğini belirten Alemdar, "Çocuklarımın mutluluğunu hiçbir şeye değişmem. Onlar mutlu olunca ben de bir baba, amca olarak çok mutlu oldum" dedi.

Aynalardan sürekli çocukları takip ettiğini söyleyen Alemdar, "Bu arada çocukları takip etmek zorundayız çünkü arkamızdan geldikleri için ne tarafa doğru savrulduklarını bilmem gerekiyor o yüzden bütün aynalardan kontrol ediyorum. Herhangi bir tehlike yaşamamak adına her tarafı aynalardan kontrol etmem lazım. 3 aynamdan onları takip ediyorum, nerede olduklarını görebiliyorum" ifadelerini kullandı.

"Hepimizin yüzü, gözü dondu ama yine de mutluyuz"

Harun Alemdar'ın 14 yaşındaki oğlu Furkan Alemdar, üşümesine rağmen yine de keyifli bir gün geçirdiğini ifade ederek, "Bayburt'un soğuk bir kış gününde böyle bir eğlenceye ailecek katıldık. Bayağı heyecanlıydı, güzeldi. Bizim için düşmeli, kalkmalı bir eğlence oldu. Bir yandan kar yağmaya devam ediyor hepimizin gözleri, yüzleri dondu ama yine de çok mutluyuz. Trajik bir mutluluk değil, bayağı bir keyifliyiz. Tatlı bir yorgunluğumuz var, hiç şikayetçi olmadığımızı varsayıyorum o yüzden bugüne minnet duyuyorum" dedi.

Amcası Harun Alemdar sayesinde güzel bir gün geçirdiğini söyleyen 9 yaşındaki Yunus Alemdar, "Harun amcam sayesinde iyi bir vakit geçirdik" diyerek, amcasına bugün için teşekkür etti.

"Biz Bayburt'ta soğuk havayı çile olarak görmüyoruz"

Aslen Trabzonlu olan, uzun yıllardır Bayburt'ta fırıncılık yapan Alemdar, zamanla Bayburt'un kışına, soğuğuna alıştığını, kışı çile olarak görmediğini söyledi. Soğuk havayı da eğlenceye çevirdiğini aktaran Alemdar,

"Geçen sefer kar, Bayburt'a daha çok yağmıştı, bugün de Arpalı'ya yağdı. Lapa lapa yağan karda çocukları eğlendirdik. Ben fırıncı esnafı olduğum için normalde işimiz ateşin başında oluyor. Ateşin başında ekmek pişiriyoruz ama bugün soğukta çocuklarımızla kayak yaptık. Yeğenlerimi, çocuklarımı güzelce eğlendirdim. Biz Bayburt'ta soğuk havayı çile olarak görmüyoruz çünkü Bayburt'un her şeyine razıyız, her şeyiyle Bayburt'ta yaşamaktan gurur duyuyoruz. Kop Kayak Merkezi'nde karın az olması nedeniyle bu sene oraya gidemedik ama kendi yerimizde bunu yapmayı denedik ve çok da güzel oldu. Şambrelimizle eğlenmeye devam ediyoruz" şeklinde konuştu. - BAYBURT