Bayburt'ta Ramazan ayının ilk teravih namazı kılındı

Bayburt'ta rahmet, mağfiret ve bereket ayı Ramazan ayının ilk teravih namazı tüm camilerde, vatandaşların yoğun ilgi ve iştirakiyle kılındı. Kentte 4 camide teravih namazı hatimle kılınacak.

Yatsı ezanının okunmasıyla vatandaşlar, kentteki camilere akın etti. İlk teravih namazını eda etmek isteyen kadın, erkek, genç, yaşlı, çocuk her yaştan çok sayıda vatandaş camileri doldurdu. Aileleriyle camiye gelen çocuklar da teravih rekatları sırasında getirilen salavatlara eşlik etti.

Salavatlar ve ilahilerin okunduğu ilk teravih namazı vatandaşların coşkusuyla eda edildi.

"Bayburt'ta 4 camide teravih namazı hatimle kılınacak"

Bayburt'ta Eski Sanayi Camii, Hafız Muammer Kordalı Camii, Yusufiye Camii ve Hafız Ümit Bayram Camisinde teravih namazı hatimle kılınacak. İlk teravih namazıyla başlayan hatimli teravih namazlarında her akşam bir cüz okunacağı öğrenildi. - BAYBURT