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Bayburt Özel İdare Spor Küme Düştü

Bayburt Özel İdare Spor Küme Düştü
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Türkiye Futbol Federasyonu 3. lig 3. grupta mücadele eden Bayburt Özel İdare Spor, ligin son maçında Alanya 1221 Futbol Spor Kulübü'ne 1-0 yenilerek küme düştü. 26 puanda kalan Bayburtspor, Bölgesel Amatör Ligine geriledi.

BAYBURT (İHA) Türkiye Futbol Federasyonu, 3. lig, 3. grupta mücadele eden 26 puana sahip Bayburt Özel İdare Spor, ligin son maçında Alanya 1221 Futbol Spor Kulübü ile Gençsoman Stadyumunda karşılaştı.

Ligin en önemli karşılaşmasına çıkan Bayburtspor, Alanya'yı konuk etti. Maçtaki kritik üç puan için mücadele eden sarı siyahlı ekip, karşılaşmanın 15'inci dakikasında net gol pozisyonunu iyi değerlendiremedi. 2 net gol pozisyonunu da fırsata çeviremeyen Bayburtspor, ilk yarıda istediğini elde edemedi. 2 dakika uzatma verilen ilk yarı 0-0 bitti.

Maçın ilk yarısının başlamasıyla birlikte 48'inci dakikada Alpay Cin, topu kalecinin üzerine gönderdi. 9 numaralı oyuncu Murat Torun'un çektiği şut ise kalenin köşesinden dışarı çıktı. 58'inci dakikada kaleciden dönen topu, Doğukan Delimehmet tamamlayarak, topu ağlarla buluşturdu. Bayburt Özel idarespor, 1-0 öne geçti.

1-0 biten maçta 26 puandaki Bayburtspor, 29 puana ulaşırken, Ordu'da Karabük İdmanyurdu Spor ile karşılaşan, 52 Orduspor FK, Karabük ekibine 2-1 yenildi. Karabük İdmanyurdu Spor, 31 puanla ligdeki yerini korurken, Bayburt Özel İdare Spor küme düşerek, profesyonel lige elvada dedi. Bayburt Özel İdarespor, Bölgesel Amatör Liginde mücadelesini sürdürecek. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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