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Bayburt Aydıntepe'de 350 dekar ayçiçeğinde hasat öncesi tarla kontrolü yapıldı

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Bayburt Aydıntepe'de 350 dekar ayçiçeğinde hasat öncesi tarla kontrolü yapıldı
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Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde ayçiçeği hasadı başladı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Aşağıkırzı köyünde yaklaşık 350 dekar alanda tarla kontrolü yaparak üreticiye hasat zamanı ve kuruma süreci hakkında bilgi verdi; dane kaybını azaltmaya yönelik hususlar anlatıldı.

Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde ayçiçeği hasadı başladı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, hasat öncesinde tarlalarda incelemelerde bulunarak üreticilere hasat zamanı, kuruma süreci ve dane kayıplarının azaltılması konusunda bilgi verdi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Köksal ile teknik personelin katılımıyla Aşağıkırzı köyünde üretici Fikret Şahinoğlu'na ait yaklaşık 350 dekar ayçiçeği üretim alanında tarla kontrolü gerçekleştirildi.

İncelemelerde ayçiçeği tablalarının olgunluk ve kuruma durumu ile hasat yöntemi kontrol edildi. Olgunlaşan tablaların bitkiden kesilerek tarlada kurumaya bırakıldığı, yeterli kuruluğa ulaştıktan sonra biçerdöverle dane hasadının yapılacağı aktarıldı.

Üreticiye uygun hasat zamanı ve kuruma süreci hakkında teknik bilgiler verilirken, hasat sırasında oluşabilecek dane kayıplarının en aza indirilmesi için dikkat edilmesi gereken hususlar anlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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