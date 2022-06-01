Batman'da 95 evin bakım ve onarımı yapıldı - Haberler

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Batman'da 95 evin bakım ve onarımı yapıldı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
Batman'da 95 evin bakım ve onarımı yapıldı

Batman Belediyesi, yardıma muhtaç, mağdur durumda olan ailelerin evlerinde bakım ve onarım çalışmasını sürdürüyor.

Batman Belediyesi, yardıma muhtaç, mağdur durumda olan ailelerin evlerinde bakım ve onarım çalışmasını sürdürüyor. İrili ufaklı tadilatlarla birlikte toplam 95 ev yenilendi.

İhtiyaç sahibi ailelerin evlerinin yaşam kalitelerini artırmaya yönelik yapılan çalışma çerçevesinde Batman'ın farklı mahallelerindeki 95 evde genel bakım ve onarım çalışması Belediye Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'nce gerçekleştirildi. 2020 Mart ayından bu yana devam eden proje dahilinde ekipler, evlerin boya, badana, cam ve çerçeve, dam ve çatı izolasyonu, mutfak tezgahı ve dolapları, elektrik aksamının değiştirilmesi gibi işlemleri yaptığı belirtildi. - BATMAN

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