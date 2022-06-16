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Başkentliler'den Yakacık'a Yoğun İlgi

ANKA - Yerel
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Başkentliler'den Yakacık'a Yoğun İlgi

Yenimahalle Belediyesi Yakacık Mesire Alanı, temiz havanın keyfini çıkarmak ve aileleriyle birlikte piknik yapmak isteyen başkent sakinleri tarafından yoğun ilgi görüyor.

Yenimahalle Belediyesi Yakacık Mesire Alanı, temiz havanın keyfini çıkarmak ve aileleriyle birlikte piknik yapmak isteyen başkent sakinleri tarafından yoğun ilgi görüyor.

Başkent sakinlerinin şehrin stresinden ve gürültüsünden kurtulması için pandemi sürecinde baştan aşağı yenilenen Yakacık Mesire Alanı içerisinde özellikle çocukların eğlenerek vakit geçirmesi için birbirinden farklı oyun alanları bulunuyor.

Yenilenen yüzüyle çocukların gözdesi olan mesire alanı; bin 500 ağaç, 4 bin fidan, 5 bin çalı bitkisi, 470 adet kamelyalı ve kamelyasız oturma alanı, 3 plaj voleybolu sahası, 2 çim futbol sahası, basketbol sahası ve 4 adet çocuk oyun alanı ile başkentlilere unutulmaz bir gün vaat ediyor.

YENİLENEN YÜZÜYLE HİZMETTE

Yakacık Mesire Alanı'nın piknikçiler tarafından oldukça yoğun ilgi gördüğünü belirten Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, "Yakacık sadece Yenimahalle'nin değil Ankara'nın yeşil cenneti. Özellikle doğayla baş başa kalmak isteyen vatandaşlarımızın ilk tercihi oluyor. Pandemi sürecinde kamelya ve piknik masaları, çocuk oyun alanları ve oyuncaklarının tümünü yeniledik ve barbekülerin onarımı gerçekleştirdik. Yenimahalle Belediyesi olarak böyle bir alanı Ankara'ya kazandırdığımız için çok mutluyum" dedi.

ANKA / Yerel

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