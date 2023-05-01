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Başkan Yılmaz, işçilerle buluştu

Başkan Yılmaz, işçilerle buluştu

Yerel Haberler

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Samanlı Şantiyesini ziyaret edip belediye temizlik personeli ile bir araya geldi.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Samanlı Şantiyesini ziyaret edip belediye temizlik personeli ile bir araya geldi.

Tüm işçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlayan Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "İlçemizin daha da gelişmesi, güzelleşmesi ve ilerlemesi için emek verip gece gündüz demeden büyük fedakarlıklarla çalışan tüm işçi kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Alın teri dökerek çalışırken ülkemizi de büyüten kardeşlerimin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik ediyorum." dedi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

1 Mayıs Yerel Haberler

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