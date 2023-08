Başkan Sandal istedi: İlk defa havuzla tanıştılar

"Yüzme bilmeyen kalmasın" sloganıyla her yıl yüzlerce Bayraklılıya yüzme eğitimleri veren Bayraklı Belediyesi, daha önce hiç havuza girmemiş 50 çocuğu ilk kez havuzla tanıştırdı. İlk heyecan görülmeye değerdi. Kursların yaz boyu süreceği belirtildi. Başkan Sandal, "Çocuklarımızın mutluluğu her şeye değer. Onların hayalini gerçekleştiriyoruz. Yüzmeye ilgi duyan tüm çocuklarımızı havuza bekliyoruz" dedi.

Bayraklı sahilinde bulunan havuzda her yıl yüzlerce çocuğa yüzme kursu veren Bayraklı Belediyesi, ilçede yüzme bilmeyen ve farklı sebeplerle hiç havuza gidemeyen 50 çocuğu ilk kez havuzla tanıştırdı. Uzmanlar eşliğinde başlangıç eğitimlerinden geçirilen çocuklar, tek tek suya alındı. Yaz sıcaklarında bir yandan serinleyen Bayraklılı çocuklar ilk kez havuza girmenin de keyfini yaşadı. Bir saat süren eğitimde yaşları 7 ile 13 arasında değişen çocukların bir çoğu ilerleme kaydederken, uygulama ailelerde de memnuniyet oluşturdu. İlk etapta endişeli oldukları gözlenen çocukların eğitimler sayesindeki mutluluğu görülmeye değerdi.

"Çocuklarımızın mutluluğu her şeye değer"

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Bayraklı'da toplumun her kesimine her alanda eşit hizmet götürmek öncelikli görevimiz. 7'den 70'e her ilçe sakinimizin bu anlamda yanındayız. Çocuklarımız bizim göz bebeğimiz. Onların mutluluğu her şeyin üstünde. Her yıl yüzme eğitimlerimizde bir araya getirdiğimiz yüzlerce çocuğumuzun yanı sıra daha önce farklı nedenlerle hiç havuza girmemiş çocuklarımıza da eğitimler veriyor, yüzmeyi öğretiyoruz. İlgilenen tüm çocuklarımızı havuzumuza bekliyoruz" dedi. - İZMİR