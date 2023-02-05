Üye Girişi
Haberi Paylaş

Başkan Özcan iş makinalarını ve ekipleri seferber etti

Yerel Haberler

Başkan Özcan iş makinalarını ve ekipleri seferber etti

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan tarafından kriz masası çerçevesinde görevlendirilen daire müdürleri Avra, Kuşçular, Kozdere, Esentepe, Aksu, Yavansu, Samaili, Apaklar, Yaylapınar ve Çobanlar mahallelerinde teyakkuza geçti.

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan tarafından kriz masası çerçevesinde görevlendirilen daire müdürleri Avra, Kuşçular, Kozdere, Esentepe, Aksu, Yavansu, Samaili, Apaklar, Yaylapınar ve Çobanlar mahallelerinde teyakkuza geçti.

Tek tek mahalleleri ziyaret ederek özellikle köy kahvehanelerindeki vatandaşlarla bir araya gelen ekipler, olumsuz hava şartları nedeniyle herhangi bir sorun yaşanmaması için bilgilendirmeler yaptı. Başkan Özcan ve ekibine teşekkür eden mahalle muhtarları ve vatandaşlar, Nazilli Belediyesi ekiplerini mahallelerinde gördükleri için güven duyduklarını dile getirdi.

Saha incelemelerinin gece boyu devam edeceğini dile getiren Başkan Özcan, "Bizler dün olduğu gibi bugün de hemşehrilerimizin yanındayız. Şuan tüm daire müdürlerimiz ve ekiplerimiz sahada. Kar, kış, soğuk demeden Nazillimize, vatandaşlarımıza hizmet için koşturan tüm mesai arkadaşlarıma bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kürşat Engin Özcan Esentepe Nazilli Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title