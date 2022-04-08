Başkan Öndeş'ten Aydın basınına destek

AYDIN (İHA) - Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, forma sponsoru olduğu gazetecilerin oynadığı halı saha maçını izledi. Karşılaşmanın başlama vuruşunu yapan Başkan Öndeş, maçın ardından gazetecilere baklava ikramında bulundu.

Aydın'ın Germencik ilçesinde Belediye Başkanı Fuat Öndeş, Aydın'da görev yapan yerel ve ulusal medya kuruluşu temsilcilerini oynadıkları halı saha maçında yalnız bırakmadı. Basın mensuplarının maçını izlemek için Başkan Öndeş, Efeler ilçesindeki Yıldız Halı Sahaları'na geldi. Başkan Öndeş, Aydın Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ferdi Uzun, Aydın Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cem Ulucan ve basın mensupları tarafından karşılandı. Basın mensupları ve Adnan Menderes Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde eğitim gören öğrencilerle birlikte yeşil zeminde hatıra fotoğrafı çektiren Başkan Öndeş, ardından maçın başlama vuruşunu yaptı. Büyük heyecana sahne olan karşılaşmayı Germencik Belediyesi Basın Birimi Sorumlusu Erman Taşdemir ile birlikte izleyen Başkan Öndeş, maçın ardından basın mensuplarını mücadelelerinden dolayı tebrik etti.

Başkan Öndeş, baklava ikram ettiği basın mensuplarıyla bol bol sohbet etti. Aydın'da basın mensuplarıyla bir arada olmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Öndeş, "Kıymetli basın emekçilerimizin halı saha futbol müsabakalarına konuk olduk. Güzel sohbetleri, seyir zevki veren mücadeleleri ve nazik davetleri için teşekkür ediyorum. Halkın haber alma özgürlüğünü sağladıkları bu zorlu ve önemli görevlerinde başarı ve kolaylıklar diliyorum" dedi.

Belediye şirketi İNYA'nın tanıtımına katkı sağlamak amacıyla basın mensuplarına forma sponsoru olan Başkan Öndeş'e ziyaretinden ve desteklerinden dolayı basın mensupları da teşekkür etti. - AYDIN