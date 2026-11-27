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Tbmm Plan Ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş'un Beşiktaş'ın 2-1'lik galibiyetini duyurmasının ardından milletvekilleri, galibiyeti alkışlarla kutladı.

Tbmm Plan Ve Bütçe Komisyonu, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı. Komisyonda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile bağlı ve ilgili kuruluşlarının 2027 yılı bütçeleri, 2025 yılı kesin hesapları ve Sayıştay raporları görüşüldü.

Bütçelere ilişkin önergelerin sunulduğu sırada Komisyon Başkanı Mehmet Muş, Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında İsrail temsilcisi Hapoel Beer-Sheva'yı 2-1 mağlup ettiğini açıkladı. Muş, "Beşiktaş rakibini 2-1 yenmiştir. Tebrik ediyoruz" dedi. Bunun üzerine komisyonda bulunan milletvekilleri Beşiktaş'ın galibiyetini alkışlarla karşıladı.

Komisyon çalışmalarında alkışın usule uygun olmamasına rağmen milletvekilleri, Muş'un açıklamasının ardından Beşiktaş'ın galibiyetini alkışlarla karşıladı ve salonda kısa süreli sevinç yaşandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı