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Başkan Kocaispir'den Ankara çıkarması

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Başkan Kocaispir'den Ankara çıkarması

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u ziyaret etti.

YÜREĞİR, ADANA (İHA) - Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u ziyaret etti.

Başkan Kocaispir, Ankara temasları kapsamında ilk ziyaretini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'a gerçekleştirdi. Bakan Yanık'a Yüreğir'de devam eden proje ve çalışmaları ile ilgili bilgi veren Başkan Kocaispir, destekleri için teşekkür etti.

Başkan Kocaispir daha sonra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, AK Parti Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci, Aladağ Belediye Başkanı Mustafa Akgedik ve Yüreğir İlçe Başkanı Necip Fazıl Cengil ile birlikte Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u makamında ziyaret etti. Ziyarette Yüreğir'de yapılan ve yapılacak olan çalışmalar hakkında Bakan Kurum'a bilgiler veren Başkan Kocaispir, aynı zamanda yeni yatırımlar için de destek istedi.

Ziyaretlerin ardından sosyal medya hesaplarından açıklama yapan Başkan Kocaispir, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Sayın Derya Yanık'ı ziyaret ederek hayata geçireceğimiz projelerimizi paylaştık. Sayın Bakanımıza Yüreğir'imize destekleri için şükranlarımı sunarım. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum'u ziyaret ederek hizmetlerimizi ve projelerimizi arz ettik. Bakanımızın desteğiyle Yüreğir'imize yeni yatırımlar kazandırmaya devam edeceğiz. Sayın Bakanımıza her daim bizleri yalnız bırakmadıkları için de teşekkür ederim" dedi. - ADANA

Başkan Kocaispir'den Ankara çıkarması

İhlas Haber Ajansı / Yerel

İklim Değişikliği, Murat Kurum, Derya Yanık, Yüreğir, Yerel, Haberler

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