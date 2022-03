Başkan Kılıç'tan mutluluk ulaştıran proje

SAMSUN (İHA) - Samsun Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirdiği 'Merhaba Bebek' projesi ile ailelerin en mutlu günlerinde yanlarında oluyor.

Sosyal belediyecilik anlamında önemli çalışmalara imza atan Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, 'Merhaba Bebek' projesini hayata geçirdi. Kampanya kapsamında bebek sahibi ailelere bebek çantaları dağıtılmaya başlandı. İlçede yeni doğan bebeklere hediye edilmek üzere içerisinde temel ihtiyaç malzemelerinin olduğu bebek çantalarının hazırlandığı 'Merhaba Bebek' projesi ile İlçede bebek sahibi olan ailelerin en mutlu günlerinde yanlarında olmak ve aile bütçelerine katkı sağlamak amaçlanıyor.

"Doğumdan itibaren hemşehrilerimizin yanındayız"

Hayatın her alanında, yaşamın her evresinde vatandaşların yanında olduklarını vurgulayan Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, "Sosyal belediyecilik ilkemiz kapsamında hemşehrilerimizin her koşulda, iyi günde ve kötü günde yanlarında olmayı sürdürüyoruz. Son olarak yeni doğan bebekler için 'Merhaba Bebek' çantası hazırladık. İçerisinde bebeklerin ihtiyaç duyduğu temel malzemelerin bulunduğu bir paket oluşturduk. Amacımız bu mutlu günlerinde anne ve babaların mutluluğuna ortak olmak ve ufak da olsa bir katkıda bulunmak. Ailelerimize göz aydınlığı vermek. Terme'de dünyaya gelen bebeklerimizin, ilk günlerinde ihtiyaçlarını karşılayacak seti ailelerimize hediye ediyoruz. İlçemizde yeni doğum yapan ailelerimize bu setimizi ekiplerimiz ücretsiz olarak ulaştıracak. Bugün ilk olarak, biz iki ailemizi ziyaret ederek, hem mutluluklarına ortak olduk, hem de hediyelerini verdik. Hayatın her alanında, yaşamın her evresinde vatandaşlarımızın yanında oluyoruz" dedi.

Ücretsiz adrese teslim

İlçe nüfusuna kayıtlı bebek sahibi olan tüm vatandaşlar, doğumdan itibaren 10 içerisinde Terme Belediyesi Kültür ve sosyal İşler Müdürlüğü'ne ister sözlü, ister şahsen başvuru yaparak, bebek çantalarını ücretsiz bir şekilde adreslerine talep edebilecekler. - SAMSUN