Başkan Gürün'den 19 Mayıs Mesajı

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlayan bir mesaj yayımladı.

Tarih sayfalarına bakıldığında, Türk milletinin en bilindik özelliğinin, en kötü zamanlarda bile bağımsızlık sevdasından bir saniye bile vazgeçmemesi olduğunu belirten Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün "İşte yine böyle bir dönemde Mustafa Kemal Paşa yokların ve yoklukların arasında Anadolu'da işgalcilere karşı verilen mücadeleyi örgütlemek için yola çıkmış, uzun ve meşakkatli yılların ardından Cumhuriyet'e uzanan destanı milletimizle beraber yazmıştır" dedi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün; " Sevgili gençler, asla ve asla umutsuzluğa kapılmayın. Unutmayalım ki, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk 19 Mayıs'ta Samsun'a ayak bastığında şartlar çok daha ağırdı. Bandırma Vapuru hareket ettiğinde, İstanbul'dan Anadolu'ya yalnızca Mustafa Kemal ve arkadaşlarını değil, bu büyük millete olan inancı da taşıdı. Milli mücadele o inançla başladı. Bu millete olan inançla dedelerimiz, ninelerimiz Mustafa Kemal önderliğinde zafere ulaşıp Cumhuriyeti'ni kurdu. Ata'mızın bu özel bayramı sizlere armağan etmesi tesadüf değildir. Bunu yaparak ülkemizde bağımsızlığın, özgürlüğün, Cumhuriyet'in ve demokrasinin en büyük bekçisi olarak sizleri göstermiştir. Ulu Önder Atatürk'ün, "Sizler, yani yeni Türkiye'nin genç evlatları! Yorulsanız dahi beni takip edeceksiniz. Dinlenmemek üzere yürümeye karar verenler, asla ve asla yorulmazlar. Türk Gençliği gayeye, bizim yüksek idealimize durmadan, yorulmadan yürüyecektir" sözleri her zaman yol göstericimiz olmalıdır. Gençlerimizin Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılını demokrasi ve özgürlüklerle taçlandıracağına yürekten inanıyorum. Bu heyecan, coşku ve Türkiye Cumhuriyetini koruma kararlığıyla, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını kutluyor, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu vatan için ölümü göze alan tüm silah arkadaşlarını saygı ve minnetle anıyorum" dedi. - MUĞLA