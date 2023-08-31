Başkan Gülsoy: "Ekonomimiz güçlü büyüme performansına devam ediyor"

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ikinci çeyrek gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) sonuçlarına ilişkin değerlendirmede bulundu. Gülsoy; "Deprem felaketinin ekonomik etkilerinin telafi edildiği, ihracatta zorlanmaların olduğu bir dönemde ülke ekonomimiz tüm zorluklara rağmen güçlü büyüme performansını sürdürmüştür. Bu büyümeyi dengeli, istikrarlı, kapsayıcı ve sürdürülebilir kılacak çalışmalar yapılması gerekmektedir." dedi.

Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy; Türkiye'nin 2023 yılı 2. çeyrek büyüme rakamlarına ilişkin değerlendirmede bulundu. Gülsoy; " Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) verilerine göre, Türkiye ekonomisi 2023 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 3.8 büyümüştür. Asrın felaketini yaşadığımız depremin ekonomik etkilerinin telafi edildiği, bayram tatillerinden dolayı bir sabitliğin yaşandığı, ihracatta zorlanmaların olduğu dönemde yüzde 3,8'lik büyüme önemlidir. Ekonomimiz, tüm zorluklara ve kırılganlıklara rağmen gücünü göstererek büyümesini sürdürmüştür" dedi. Gülsoy İkinci çeyrek verilerine ilişkin; sanayi yüzde 2,6 küçülmüş, hizmetler yüzde 6,4 ve inşaat yüzde 6,2 büyümüştür. Nihai tüketim harcamaları yüzde 15,6 artarken, devletin nihai tüketim harcamaları yüzde 5,3 ve yatırımlar yüzde 5,1 artmıştır. İkinci çeyrekte; mal ve hizmet ithalatı yüzde 20,3 artarken, ihracat yüzde 9 azalmıştır. Hanehalkı tüketimi büyümeye 10,7 puan katkı yapmıştır" dedi. İhracatın önümüzdeki günlerde daha iyi gitmesini beklediklerini söyleyen Gülsoy; " Talebimiz, ihracatçı üretimin desteklenmesidir. " ifadelerini kullandı. Büyümeyi kalıcı kılmak için dengeli, kapsayıcı, istikrarlı ve sürdürülebilir bir yol izlenmesi gerektiğine vurgu yapan Başkan Gülsoy, sözlerini şöyle sürdürdü;

"Fiyat istikrarı ve finansal istikrar hayati önem taşımaktadır. Devam eden yapısal sorunların çözüme kavuşturulması ve desteklerin devam etmesi önem arz etmektedir. Bu rakamlar, ülkemizin yatırım ve üretim kararlılığının en zor şartlar altında dahi devam ettiğini göstermesi bakımından çok kıymetlidir. İş dünyamız bütün zorlu şartlar altında dahi canla başla çalışmaktadır. Burada önemli olan sürdürebilirliktir. Rotamızı kesintisiz büyümeye çevirip, yapısal değişiklikleri tamamlamamız gerekmektedir. Daha fazla üretim, yatırım, istihdam, ihracat için kamu ve özel sektör el birliği ve ortak akıl ile şimdi daha çok çalışma zamanıdır. Önümüzdeki dönemde de Türkiye'nin daha fazla nitelikli büyümesi, büyümenin tabana dengeli yayılması ve dış talebe dayalı büyümesine daha fazla katkı sunmak için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Özel sektörün azmi ve iştahı yerinde ama Finansman konusunda destek beklediğimizi bir kez daha vurgulamak istiyorum. Cumhurbaşkanımız liderliğinde, ekonomi yönetimimizin uyguladığı politikaların makro finansal istikrar üzerindeki olumlu etkilerini görmemizde mutluluk vericidir. Bu zorlu süreçte tüm sorunlarımızda yanımızda olan güçlü sesimiz TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu'na, iş dünyamıza sağladığı destekler nedeniyle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerimi sunuyorum." - KAYSERİ