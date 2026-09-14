Başkan Gülsoy: 'Ahilik, ekonomi ile ahlakın birbirini tamamladığı 800 yıllık mirasımızdır'

Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy ; Ahilik Haftası dolayısıyla yazılı bir mesaj yayımladı. Ahiliğin sadece ticari bir düzen değil, 800 yıllık manevi bir miras ve yaşam felsefesi olduğunu vurgulayan Başkan Gülsoy; "Ecdadın bize bıraktığı tarihi eserleri nasıl koruyorsak, manevi kültürümüz olan Ahiliği ve Anadolu Bacıları mirasını da koruyup gelecek nesillere aktarmak zorundayız" dedi.

Ahilik kültürünün saygı, dürüstlük ve adaleti esas alan anlayışıyla dayanışma ruhunu ekonomiye yansıttığını belirten Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Ahilikte ekonomi ve ahlakın birbirinin tamamlayıcısı yani adeta mütemmim cüzü olduğunu ifade etti.

"Ahilikte 'ben' değil, 'biz' demek vardır"

Ahiliğin Türk milletinin özünü yansıtan en önemli değerlerden biri olduğunu kaydeden Başkan Gülsoy, mesajında şu ifadelere yer verdi; "Temelinde insanı esas alan, toplumsal huzur ve birliğe öncülük eden Ahilik, yüz yıllar öncesinden bugün ihtiyacımız olan gerçekleri gözler önüne sermiştir. Ahilikte 'ben' değil, 'biz' denmesi tembihlenmektedir. Bizler; bir esnafın tek başına sadece kendi menfaatlerini değil, diğer esnafın ve tüketicinin de hakkını gözetmesi gerektiğini, en büyük kılavuzun vicdan olduğunu ortaya koyan Ahilik kültürü ile büyüdük. Ticaretin kalbinin attığı Kayseri'miz, Ahilik değerlerinden beslenen en önemli şehirlerin başında gelmektedir. 'Müşteri velinimetimizdir' olgusunu en iyi uygulayan şehirlerden biri olarak bizler, atalarımızdan ne gördüysek ticaretimizde onu uyguluyoruz. Atalarımız bize ticaretin sadece alıp satmaktan ibaret olmadığını; sevgi, saygı ve vefakarlığın ticaretle iç içe geçtiği an esas kazancın sağlandığını öğretti."

"Ahilik üretim, meslek ve rekabet ahlakının en güçlü kılavuzudur"

Ahiliğin üretimden rekabete kadar iş hayatının tüm kurallarını belirlediğini vurgulayan Gülsoy; "Ahilik; 'Eksik ölçüp yanlış tartma, malın ayıbını gizleyip müşteriyi aldatma, müşteriler arasında dil, din, ırk veya zengin-fakir ayrımı yapma' diyor. Esnaf olarak siftah dayanışmasını yaşatmamızı, yıkıcı rekabetten kaçınmamızı, birbirimizin çırağına kalfasına göz dikmememizi öğütlüyor. Kalitesiz ve çürük mal üretmemeyi, verilen sözü tutmayı tembihliyor. Günlük dilimizde kullandığımız 'Pabucu dama atılmak', 'İpliği pazara çıkmak', 'Çizmeyi aşmak' ve 'Eski kulağı kesiklerden olmak' gibi deyimler bile Ahilik kültürünün disiplin anlayışından dilimize kazandırılmıştır" dedi. Kayseri'nin Ahilik tarihindeki özel yerine ve Ahi Evran'ın eşi Fatma Bacı tarafından kurulan teşkilata da dikkat çeken Başkan Gülsoy; "Anadolu Ahilerinin ortaya çıktığı dönemde, şehrimiz Kayseri'de Ahi Evran'ın eşi Fatma Bacı tarafından kurulan Anadolu Bacıları Teşkilatı'nı (Bacıyan-ı Rum) da minnetle anıyoruz. Kimsesiz kız çocuklarının bakımı, eğitimi ve topluma kazandırılmasında tarihi bir rol üstlenen bu teşkilat nedeniyle şehrimiz Kayseri, Anadolu Bacıları mirasını da yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmakla mükelleftir" ifadelerini kullandı. Ahi Evran Veli'nin öğütlerinin her daim yol gösterici olduğunu ifade eden Gülsoy, mesajını şu sözlerle tamamladı;

"Eline, beline, diline hakim ol; harama bakma; doğru, sabırlı ve dayanıklı ol; alnın, kalbin ve kapın daima açık olsun' öğüdü bizlere her zaman rehber olmaktadır. Rabbim bu duayı yaşayan ve yaşatanlardan olmayı, üretirken faydalı kılmayı nasip etsin; bizleri doğruluktan ve dürüstlükten ayırmasın. Bu duygu ve düşüncelerle, Ahilik geleneğimizi geleceğe taşıma kararlılığıyla, el emeği ve alın teriyle ticari hayatımıza değer katan tüm esnaf ve sanatkarlarımızın, tüccarlarımızın ve hemşehrilerimin Ahilik Haftası'nı kutluyor, herkese hayırlı, bereketli ve helal kazançlar diliyorum."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı