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Başkan Ergin'den yedi bin kişiye aşure ikramı

Başkan Ergin'den yedi bin kişiye aşure ikramı

Ayvalık Belediyesi, "Aşure Günü" nedeniyle Cumhuriyet Meydanı'nda beş bin kişiye altı kazan, evinden çıkamayan yaklaşık iki bin kişiye de iki kazan olmak üzere toplam sekiz kazan aşure dağıttı.

Ayvalık Belediyesi, "Aşure Günü" nedeniyle Cumhuriyet Meydanı'nda beş bin kişiye altı kazan, evinden çıkamayan yaklaşık iki bin kişiye de iki kazan olmak üzere toplam sekiz kazan aşure dağıttı.

Muharrem Ayı'nın geleneksel töreni olan Aşure Günü'nde meydana kurulan dev kazanlarda vatandaşlara aşure ikram eden Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, yüz yıllardır devam eden "Aşure Günü" geleneğini yaşattıklarını söyledi.

Başkan Ergin, Muharrem Ayı'nın ve Aşure Günü'nün önemini hatırlatarak kutsal kitaplarda bugünün çok büyük yeri olduğunu ifade etti. Ergin, "Aşure Günü tüm halkımıza bolluk ve bereket getirsin" dedi.

Sırasını bekleyerek geleneksel lezzetin tadına bakan vatandaşlar Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin'e teşekkür etti. - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Cumhuriyet Meydanı Muharrem Ayı Yerel Haberler

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