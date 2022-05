Başkan Büyükkılıç: 'Engelleri ortadan kaldırmak için hizmet ediyoruz'

KAYSERİ (İHA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Büyükşehir Belediyesi olarak, her zaman engelli vatandaşlarımızı düşünüyor, onların da faydalanabileceği hizmetlerimizi hayata geçiriyoruz. Tüm engelleri ortadan kaldırmak için hizmet ediyoruz" dedi.

Başkan Büyükkılıç, 10-16 Mayıs tarihleri arasında farkındalık oluşturmak için kutlanan Engelliler Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı. Mesajında, sağlıklı her insanın ayrıca engelli adayı olabileceğini hatırlatan Başkan Büyükkılıç, "Bir saniye sonrasında ne olacağımızı bilmediğimiz bu dünyada hepimiz birer engelli adayıyız. Sağlıklı her insan, her an engelli bir birey olma adayıdır. Her zaman bunun bilincinde olmalı ve engelli vatandaşlarımız ile el ele vererek onların toplum hayatında her şartta var olabilmelerini sağlamak ve tüm engelleri ortadan kaldırmak için gayret göstermeliyiz. En büyük engel sevgisizliktir. Engelli bireylerimiz çok hassas insanlardır. Bu yüzden, bizlerin yaklaşımları da bu anlamda hassas olmalıdır. Büyükşehir Belediyesi olarak, her zaman engelli vatandaşlarımızı düşünerek, hizmetlerimizi gerçekleştiriyoruz. Engelli kardeşlerimizden gelen taleplere her zaman öncelik veriyoruz" dedi.

Engelli bireylere yönelik hizmet anlayışında olduklarını ve Türkiye'nin en geniş çerçeveli Engelsiz Yaşam Merkezi'ni hayata geçirdiklerini vurgulayan Büyükkılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Özel vatandaşlarımız için yaptığımız yatırımımız ile engelleri ortadan kaldırdık. Hayırseverimiz ve Büyükşehrimizin iş birliği ile yavrularımızın engelsiz bir biçimde sorunlarını paylaşarak yetişmesi ve topluma kazandırılması amacıyla çok güzel bir merkez ortaya çıktı. Donanım ve fonksiyonellik açısından alanında Türkiye'nin en çerçeveli engelsiz yaşam merkezi olan Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi hayata geçirildi. Erciyes Üniversitesi karşısındaki Engelsiz Yaşam Merkezi, önemli bir eksikliği gidermiş oluyor. Özel kardeşlerimizin bu önemli ve anlamlı haftasını kutluyor, fedakar aileleriyle birlikte kendilerini saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum."

Ayrıca Büyükkılıç, İldem, Beyazşehir, TOKİ bölgesine hizmet veren Beyazşehir Engelsiz Çocuk Evi, ikincisi ise Mimarsinan Parkı içerisindeki Yüksel Ateş Engelsiz Çocuk Evi'nde toplam 200 civarında öğrenciye hizmet verdiklerini ve bu özel vatandaşların önündeki tüm engelleri kaldırmak için gayret göstermeye devam edeceklerini ifade etti. - KAYSERİ

