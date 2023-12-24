Başkan Acar'dan 25 Aralık kutlama mesajı

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye Irak İş Konseyi Başkanı Halit Acar, yayımladığı mesajla Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıldönümünü kutladı.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye Irak İş Konseyi Başkanı Halit Acar, tarihe altın harflerle yazılan Gaziantep Savunması'nın milletimizin vermiş olduğu bağımsızlık mücadelesinde çok önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, "Şahinbey'lerin, Karayılan'ların, Şehitkamil'lerin öncülüğünde 11 ay süren Gaziantep Savunması, milletimizin bağımsızlığı ve onuru uğrunda neler yapabileceğinin en güzel göstergesidir. Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'Ben Gazianteplilerin gözlerinden nasıl öpmem ki onlar Antep'i kurtardıkları gibi Türkiye'yi de kurtardılar' övgüsüne mazhar olan atalarımızın 102 yıl önce yazdığı şanlı destanın yıldönümünü büyük bir coşku ve onurla kutluyoruz" dedi.

Başkan Halit Acar, 102 yıl önce bağımsızlığı ve onuru için tüm dünyanın saygı duyduğu bir mücadele ortaya koyan Gazianteplilerin günümüzde de müteşebbis ruh ve çalışkanlıkları ile kalkınma yolunda ülkeye örnek olduklarını ifade ederek, şunları söyledi:

"Azimli ve kararlı bir direniş sonucu işgalden kurtulan bu kent, aynı mücadele ruhu ile hareket ederek günümüzde de ekonomi alanındaki başarıları ile dünyanın ilgisini ve takdirini kazanmaktadır. Ortak aklın en güzel örneğinin sergilendiği Gaziantep Modeli de kalkınma yarışında öne çıkmak isteyen diğer şehirlerimiz tarafından örnek alınmaktadır. Bizler bugünkü başarılarımızı geçmişteki kahramanlarımıza borçluyuz. Bu önemli ve anlamlı günde, Kurtuluş Destanını yazan tüm şehitlerimizi, gazilerimizi bir kez daha minnet ve şükranla anıyorum. Ruhları şad olsun." - GAZİANTEP