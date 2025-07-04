Başiskele'ye 315 Milyon TL'lik Elektrik Yatırımı

Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. (SEDAŞ) tarafından Başiskele'ye toplam 10 ayrı projeyi kapsayan 315 milyon TL'lik yatırım yapılacak.

SEDAŞ, yaklaşık 600 milyon TL'lik yatırım ile Kocaeli'nin elektrik dağıtım altyapısını modernize ederken, 2 milyon 250 bin aboneye kesintisiz ve kaliteli enerji hizmeti sunmayı sürdürüyor. 20 bin kilometrekarelik hizmet sahasında toplam 3,9 milyon nüfusa elektrik sağlayan SEDAŞ, Kocaeli'deki yatırımlarını her yıl daha da artırarak sürdürülebilir enerji altyapısı oluşturmayı hedefliyor.

Yatırımlar, ilçelerdeki nüfus ve sanayi yoğunluğuna bağlı olarak büyüme beklentileri, yeni bağlantı talepleri ve mevcut şebekenin yenileme ihtiyacı gibi birçok faktör dikkate alınarak planlandı. Elektrik kesintilerini minimum seviyeye indirmek amacıyla yapılan bu yatırımlarda, aynı zamanda tesislerin yapılacağı bölgelerin coğrafi ve iklimsel özellikleri, altyapı durumu ve şebekenin kesintisiz işletilebilirliği gibi teknik kriterler de göz önünde bulunduruldu. Tüm bu değerlendirmeler ışığında, sahaya özel olarak beton direkli, demir direkli veya yer altı şebeke çözümleri hayata geçirildi.

Başiskele'ye 10 ayrı proje ile 315 milyon TL'lik yatırım

SEDAŞ'ın Kocaeli bölgesindeki yatırımlarının en kapsamlı örneklerinden biri Başiskele ilçesinde hayata geçirildi. Toplam 10 ayrı projeyi kapsayan 315 milyon TL'lik yatırım kapsamında ilçeye; 2 ana dağıtım merkezi, 12 dağıtım merkezi, 19 trafo, 56 kilometre yüksek gerilim yer altı hattı, 44 kilometre alçak gerilim yer altı hattı, 5 kilometre yüksek gerilim havai hattı ve 26 kilometre alçak gerilim havai hattı kazandırılıyor. Bu projelerle birlikte Başiskele'deki elektrik dağıtım kalitesi önemli ölçüde artırılırken, bölgedeki enerji altyapısının hem bugünkü hem de gelecekteki ihtiyaçlara cevap verecek şekilde güçlendirilmesi sağlanacak. - KOCAELİ