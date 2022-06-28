Başakşehir Bilgievleri'nde yaz akademisi heyecanı başladı

Başakşehir Belediyesi, ilçe genelindeki 10 bilgi evinde yıl boyunca düzenlediği eğitim programlarına yaz aylarında aralıksız devam ediyor. Yaz Akademisi'nde manevi değerler eğitiminden akıl oyunlarına, yarışmalardan turnuvalara kadar birbirinden eğlenceli etkinlikler ile çocuklar, hem öğreniyor hem de eğleniyor.

Yaz tatilinin gelmesi ile birlikte Başakşehirli öğrenciler, Başakşehir Bilgievleri'ne akın etti. Yaz Akademisi'nde çocuklar ve gençler; satranç, çizim teknikleri, gezi, piknik ve spor faaliyetlerinin yanında Kur'an-ı Kerim eğitimi ile yaz tatilini dolu dolu geçiriyor. 20 Haziran'da başlayan Başakşehir Bilgievleri Yaz Akademisi'nde çocuklara hem eğitim veriliyor, hem de eğlenceli vakit geçirmeleri sağlanıyor. Başakşehir'deki 10 bilgi evinde gerçekleştirilen eğitimler 15 kişilik sınıflarda gerçekleştiriliyor. Yaz Akademisi'ndeki tüm eğitim ve etkinliklerden 2 bin 126 öğrenci yararlanıyor. Hafta içi derslere katılan öğrenciler için hafta sonları sosyal etkinlikler düzenleniyor. Manevi eğitimler, akıl oyunları, sinema seansları, yarışma ve turnuvalardan oluşan Yaz Akademisi, 20 Temmuz tarihine kadar devam edecek. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Yerel