Barış Karadeniz: "Kpss'de Türkiye'de 2'nci Olmuş Gencimiz Bile Bu Ülkede Mülakatta Elenmiş, İşsiz Konumunda"

MUSTAFA USTA

CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, "4 buçuk milyona yakın gencimiz şu anda iş arıyor. Bu işsizlik, ülkemizin can damarlarına girmiş durumda. KPSS'de Türkiye'de ikinci olmuş gencimiz bile bu ülkede mülakatta elenmiş, işsiz konumunda" dedi.

Barış Karadeniz, bugün ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, Türkiye'nin uyuşturucu konusunda uluslararası bir geçiş noktası konumunda olduğunu belirtti. Karadeniz, "Bizim ilk yapmamız gereken, gençlerimizi bu bataklıktan kurtarmak ve önünü aydınlık bir geleceğe açmak. Yapacağımız ilk işlerden biri, Türkiye'yi bu işten kurtarmak olacak. Türkiye, birileri zengin olsun diye, uyuşturucu baronları zengin olsun diye geçlerimizi feda edecek bir ülke değil" diye konuştu. Karadeniz, şunları söyledi:

"HER TÜRLÜ MÜCADELEYİ YAPACAĞIMIZI BELİRTMEK İSTERİM"

"Türkiye, şu anda uluslararası bir geçiş noktası konumunda. Gençlerimiz, uyuşturucu bataklığı içine girmiş durumda. Her şeyi bırakıp bizim ilk önce gençlerimizi uyuşturucu müptelasından kurtarmamız lazım. Gencecik fidanlarımız, gencecik çocuklarımız uyuşturucu bataklığına girmiş. Şu anda belki yaşamlarından, belki gelecek hayatından feragat edip bu bataklığın içinden çıkmakla uğraşıyorlar. Bizim ilk yapmamız gereken, gençlerimizi bu bataklıktan kurtarmak ve önünü aydınlık bir geleceğe açmak. Yapacağımız ilk işlerden biri, Türkiye'yi bu işten kurtarmak olacak. Türkiye, birileri zengin olsun diye, uyuşturucu baronları zengin olsun diye geçlerimizi feda edecek bir ülke değil. Gençlerimiz bizim için çok değerli. Her şeyden kıymetli gençlerimiz var. Onlar bizim geleceğimiz. Onların her türkü imkanlarını sağlayabilmek için mücadelemiz sürecek. 14 Mayıs'ta iktidar olacağız. 15 Mayıs'ta, bu gençlerimizi uyuşturucudan kurtulması için her türlü mücadeleyi yapacağımızı belirtmek isterim.

"TÜRKİYE'DE 2'NCİ OLMUŞ GENCİMİZ BİLE İŞSİZ KONUMUNDA"

Türkiye'de üniversiteyi bitirmiş, hatta tekrar üniversite okuyup hatta üç üniversiteyi bitirmiş çocuklarımız işsiz. 4 buçuk milyona yakın gencimiz şu anda iş arıyor. Bu işsizlik, ülkemizin can damarlarına girmiş durumda. KPSS'de Türkiye'de ikinci olmuş gencimiz bile bu ülkede mülakatta elenmiş, işsiz konumunda. Bu konuda diyecek çok şey var. Dün bir vatandaşımız aradı beni. 'Hastanede imza ile hastalarımızı dışarı çıkarmak istiyorlar' dedi. Sonra araştırma yaptık. Nöroloji doktorumuz istifa etmiş. 'Şu anda doktorumuz yok', serviste yatan arkadaşlarımıza da 'ya başka ile gidin ya da imza ile biz sizi çıkaracağız' demişler. 21. yüzyılda Sinop'u bu kadar mağdur etmek, bence Sinop'a yapılan en büyük haksızlıktır. Bu insanlarımız neden her akşam bizi arıyor? Yoğun bakımda yer olmadığı için başka illere gitmek zorunda kalıyor? Bu insanlarımızın randevu süreleri neden 3 ay öteleniyor? 'Şehir hastaneleri yaptık' diyorlar. Sinop'ta bu kadar hassasiyet içeren bir konuda bu vatandaşlarımızın mağdur olmasını hiç kabul etmiyorum.

"BİZ, SİNOP'TA NÜKLEER SANTRALİN KURULMASINI İSTEMİYORUZ"

14 Mayıs'tan sonra ya da daha öncesinde nükleer santral ile ilgili düşüncelerimizi zaten bildirmiştik. Biz, Sinop'ta nükleer santralin kurulmasını istemiyoruz. Karşıyız. Tüm Sinoplular, bütün hemşerilerim bu konuda açık ve net. Türkiye'nin hiçbir yerinde olmayacağı gibi Sinop'ta da nükleer santral kurulması konusunda tavrımız net."