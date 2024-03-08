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Bandırma Ticaret Odası Kadın Girişimciler Kurulu tarafından düzenlenen panel

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Bandırma Ticaret Odası Kadın Girişimciler Kurulu, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında 'Toplumsal Cinsiyet Rollerine Başkaldıran Kadınlar' konulu bir panel düzenledi. Panelde, erkek işi olarak nitelendirilen mesleklerde çalışan kadınlar hikayelerini paylaştı.

Bandırma Ticaret Odası Kadın Girişimciler Kurulu tarafından "8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü" etkinlikleri çerçevesinde "Toplumsal Cinsiyet Rollerine Başkaldıran Kadınlar" konulu panel düzenlendi.

"8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü" Bandırma'da çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Bandırma Ticaret Odası Kadın Girişimciler Kurulu tarafından "Toplumsal Cinsiyet Rollerine Başkaldıran Kadınlar" adı altında çarpıcı bir etkinlik gerçekleştirildi. Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serap Palaz'ın moderatör olarak yer aldığı etkinlikte, erkek işi olarak nitelendirilen mesleklerde çalışan Bandırmalı kadınlar hikayelerini paylaştı.

Programın açılış konuşmasını, Bandırma Ticaret Odası Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Gözde Engür yaptı. Gözde Engür, konuşmasında, "Bugün kadınlar iş dünyasında, bilimde, sanatta, siyasette önemli roller üstleniyor, toplumumuzu daha iyi bir yere getirmek için önemli katkılarda bulunuyorlar. Bugün kadınlarımızı yüreklendirmek, tecrübelerimizi paylaşmak için bir araya geldik. Hep birlikte daha adil, daha eşit ve güçlü bir toplum için çalışmaya devam edeceğiz," sözlerine yer verdi.

Daha sonra Prof Dr. Serap Palaz, sunumunu gerçekleştirdi. Serap Palaz, "Günümüzde toplumsal yaşam, toplumsal cinsiyete dayalı iş bölümü temelinde kadın ve erkek, rol ve sorumluluklarına göre, özel alan ve kamusal alan olmak üzere iki farklı alanda örgütlenmiştir. Kadının toplumsal konumu üreme ve çocuk yetiştirme üzerine temellendirilerek özel alana ait olduğu; erkeklerin ise biyolojik cinsiyete bağlı olarak ortaya çıkan fiziksel güç farklılıkları nedeniyle savaş, eğitim, siyaset ve çalışma, yani kamusal alanda olması gerektiğine inanılmıştır. Kadınlar erkek egemen alanlarda çalışırken toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin kalıp yargılarıyla yüz yüze gelmekte, varlığını ortaya koymak için çeşitli bedeller ödemektedir. Kadın gücü erkek gücü kıyası, kadınların iş hayatında hırçın ve verimsiz görülmesi gibi sebeplerle kadınlar hem iş arkadaşları hem de patronları tarafından çıkarılan birçok zorlukla mücadele ediyorlar," dedi.

Programın sonunda, erkek işi olarak nitelendirilen işlerde çalışan kadınlar deneyimlerini ve karşılaştıkları zorlukları katılımcılarla paylaştı. Oto koltuk döşemecisi Özlem Sözener, servis şoförü Müge Ünlü, emniyet personeli Serap Çatak, otobüs şoförü Zülfiye Demir ve forklift operatörü Arzu Dönmez katılımcılara meslek hikayelerini aktardılar. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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