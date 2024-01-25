Bandırma Belediyesi Geçici Bakımevi'nde 2023 yılında 471 kısırlaştırma operasyonu ve 517 ameliyat gerçekleştirildi. Tesiste son 1 yıl içerisinde 7 bin 531 patili dostun genel tedavisi ve aşı işlemleri de tamamlandı.

Bandırma Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü'ne bağlı Veteriner Hizmetleri Birimi 2004 yılından bu yana 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu çerçevesinde faaliyetlerini sürdürüyor.

Teknolojiye uyum sağlayan ve son teknoloji cihazları ile sokak hayvanları için hizmet veren Geçici Bakımevi'nde sahipsiz ve yaralı sokak hayvanları en iyi koşullarda tedavi ediliyor.

İlçe sınırları içerisinde yaşayan hayvanların sağlığını koruyarak, sahipsiz sokak hayvanlarının bakım, muayene, tedavi, aşılama ve kısırlaştırma faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, sokaklarda yaşayamayacak durumda olanların sahiplendirilmesi için de çalışmalar yapılıyor.

Bu kapsamda 2023 yılında 471 kısırlaştırma operasyonu ve 517 ameliyat gerçekleştirildi. Tesiste son 1 yıl içerisinde 7 bin 531 patili dostun genel tedavisi ve aşı işlemleri de tamamlandı.