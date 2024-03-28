Balıkesirli Doğa Yürüyüşçüleri Everest Ana Kampına Yola Çıktı

Balıkesir'in Edremit Körfezinden bir grup doğa yürüyüşçüsü dünyanın çatısı olarak bilinen Everest Ana Kampına gitmek için yola çıktı. Yürüyüş grubu 16 günlük bir program gerçekleştirecek.

Adramut Doğa Gezginleri grubu düzenledikleri bir tur ile dünyanın çatısı olarak bilinen Everest'in ana kampına yürüyüş düzenlediler. Bölgede Madra ve Kazdağları'nda yürüyüşler yapan grup 26 saatlik bir yolculuk sonrasında Katmandu'ya ulaştı. 16 günlük programda yürüyüşçüler Himaleya'ların güzellikler ve zorlukları eşliğinde Everest Ana Kampı'na ulaşmayı hedefliyor. Yürüyüşçüleri en çok yükseklik ve hava şartları zorlayacak. - BALIKESİR