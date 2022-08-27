Balıkesir yerel haberleri | Burhaniye'de Jandarma Komutanı Ak görevine başladı Yerel Haberler Balıkesir haberine göre Burhaniye ilçesinde, Yüzbaşı Alim Burak Çelik'in tayinin çıkması ile boşalan Burhaniye İlçe Jandarma Komutanlığına Yüzbaşı Ahmet Çağdaş Ak atandı. Burhaniye ilçesinde, Yüzbaşı Alim Burak Çelik'in tayinin çıkması ile boşalan Burhaniye İlçe Jandarma Komutanlığına Yüzbaşı Ahmet Çağdaş Ak atandı. Burhaniye Cezaevi Bölük Komutanlığından gelen Ak yeni görevine başladı. Burhaniye'de Yüzbaşı Alim Burak Çelik'in Ağrı Doğubeyazıt Jandarma Komutanlığına atanmasıyla boşalan İlçe Jandarma Komutanlığına atanan Burhaniye Cezaevi Bölük Komutanı Ahmet Çağdaş Ak görevine başladı. İlçede sorumluluk sahası olan 27 mahalleyi gezmeye başlayan Yüzbaşı Ak, huzuru sağlamak için ekip arkadaşları ile birlikte çalışacaklarını söyledi. Yüzbaşı Ak, emniyet ve asayiş ile kamu düzenini sağlamak maksadıyla ilçede bulunan kurum amirleriyle ve vatandaşlarla koordinasyonu sağlayarak görevi layıkıyla yerine getireceklerini söyledi. - BALIKESİR Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Burhaniye Hisarcık Jandarma Yerel Haberler

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