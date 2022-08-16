Balıkesir yerel haberi: Burhaniye' de geleneksel aşure hayrı ilgi gördü Balıkesir haberleri: Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, İlim Yayma Cemiyeti Şubesi tarafından düzenlenen 18. Geleneksel Aşure Hayrı ilgi gördü. Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, İlim Yayma Cemiyeti Şubesi tarafından düzenlenen 18. Geleneksel Aşure Hayrı ilgi gördü. Cumhuriyet Meydanında düzenlenen hayırda yaklaşık bin 500 kişiye aşure ikramı yapıldı. İlim Yayma Cemiyeti Burhaniye Şubesinin düzenlediği 18. Geleneksel Aşure Hayrı ilgi gördü. Kadınların kazanlarda hazırladığı aşure, Şube Başkanı Sadrettin Küçükkaya ve yönetim kurulu üyeleri tarafından dağıtıldı. Hayra katılan vatandaşlar, Sadrettin Küükkaya ve emeği geçenlere teşekkür etti. Aşure hayrının ilgi gördüğünü anlatan Şube Başkanı Sadrettin Küçükkaya, "Bu gün geleneksel aşure hayrımızı yaptık. Yaklaşık bin 500 kişiye aşure ikramı yaptık. Emeği geçen arkadaşlarımıza ve hayra katılanlara teşekkür ediyoruz" dedi. - BALIKESİR İhlas Haber Ajansı / Yerel Cumhuriyet Balıkesir Yerel Haberler

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