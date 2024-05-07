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Balıkesir'de Tahtacı Türkmenleri Hıdırellez Geleneğini Yaşatıyor

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Balıkesir'in Edremit ilçesinde Tahtakuşlar Mezarlığı'nda gerçekleşen Hıdırellez etkinliği büyük ilgi görüyor. Tahtacı Türkmenleri, asırlardır sürdürdükleri geleneği yaşatarak ölmüşleri için hayırlar yapıyor ve Hıdırellez'i kutluyorlar.

Balıkesir'in Edremit ilçesi Tahtakuşlar Mezarlığı'nda asırlardır sürdürülen Hıdırellez geleneği, bölgede yaşayan Tahtacı Türkmenleri tarafından yaşatılıyor. Mezarlıkta gerçekleşen Hıdırellez etkinliği büyük ilgi görüyor.

Tahtacı Türkmenleri, asırlardır sürdürdükleri Hıdırellez geleneği dahilinde Kazdağları eteklerindeki Tahtakuşlar Mahallesi mezarlığında bir araya gelerek ölmüşleri için hayırlar yaptı ve Hıdırellez'i kutladılar. Mezarları süsleyen ve yanlarında getirdikleri yemekleri yiyen Tahtacı Türkmenleri, odun ateşinde pişirdikleri kahve ile çerez ve şekerleri birbirlerine ve ziyaretçilere ikram etti.

Yüzyıllardır bu geleneğin devam ettirildiğini ifade eden Tahtakuşlar Muhtarı Kadir Sürgit, "Ölmüşlerimizin ruhuna değsin diye çay, kahve ikramları, yemek ikramları, çerez ikramları, ölmüşlerimizi anmak için yapıyoruz. Ölmüşlerimizi anmak için yüzyıldan beri süren kültürel bir etkinliğimiz. Bizim için çok önemli bir gün" dedi.

Etkinliğe katılmak için Kazdağları'na geldiğini ifade eden Yeşim Varol, "Kazdağları'na ilk defa geliyorum. Hıdrellez için de bu köye ilk defa geliyorum. İnanılmaz güzel bir yer. Bence çok anlamlı bir etkinlik bu. İnsanların ölmüşlerini anmaları için onlarla birlikte anılarını tazelemeleri için ve hayır yapmaları için inanılmaz güzel bir etkinlik. Ben bayıldım. Bence herkes hayatında en az bir kere görmeli" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Hıdırellez Balıkesir Edremit Kültür Yerel Yaşam Kültür Sanat Güncel Haberler

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