Başkanlar sandığa rakipsiz gidiyor

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) mevzuatı kapsamında Ekim ve Kasım aylarında gerçekleştirilecek seçimler öncesinde, Balıkesir Ticaret Odası (BTO), Balıkesir Sanayi Odası (BSO) ve Balıkesir Ticaret Borsası'nda (BTB) mevcut başkanların yeniden aday olması beklenirken, şu ana kadar güçlü bir rakip adayın ortaya çıkmaması dikkat çekiyor.

Kentte en fazla merak edilen seçim sürecinin yaşandığı Balıkesir Ticaret Odası'nda, iki dönemdir başkanlık görevini sürdüren Rahmi Kula'nın yeniden aday olması bekleniyor. 2018 yılında yapılan seçimlerde Kerem Kırımlı ile yarışan ve tüm meslek komitelerinde başarı sağlayarak göreve gelen Kula'nın, 2022 seçimlerin de bu kez rakipsiz kazandı. Başkan Kula'nın yaklaşan kongre öncesi de rakibi yok gibi görünüyor. Ayrıca Kula'nın TOBB bünyesindeki görevleri ve iş dünyasındaki etkin konumunun seçim sürecinde avantaj sağladığı ifade ediliyor.

Balıkesir Ticaret Borsası'nda da mevcut Başkan Mehmet Çetin'in karşısına çıkacak güçlü bir adayın bulunmadığı belirtiliyor. 2022 yılında gerçekleştirilen seçimlerde başkanlığa seçilen Çetin'in görev süresince lisanslı depoculuk yatırımları ve sosyal sorumluluk projeleriyle öne çıkıyor. Borsa çevrelerinde mevcut yönetime yönelik memnuniyetin sürdüğü ve bunun yeni dönemde de destek olarak yansıyabileceği ifade ediliyor.

Balıkesir Sanayi Odası'nda ise mevcut Başkan Nazmi Yarış'ın yeniden aday olmasına kesin gözüyle bakılıyor. 2021 yılında Hasan Eğinlioğlu'nun vefatının ardından başkanlık görevini üstlenen ve 2022 yılında yapılan seçimlerde göreve seçilen Yarış'ın, yeni dönemde de başkanlık için aday olacağı konuşuluyor. Yaklaşık bin üyesi ve 17 meslek komitesi bulunan odada da şu ana kadar güçlü bir rakip adayın ortaya çıkmadığı belirtiliyor.

İş dünyası temsilcileri, seçimlere kısa süre kalmasına rağmen adaylık hazırlığına ilişkin somut bir hareketliliğin görülmemesinin, mevcut başkanların avantajını artırdığını ifade ediyor. Kulislerde, çok sayıda meslek komitesi ve üyeden oluşan oda ve borsalarda seçim kazanabilmek için uzun süreli saha çalışmasının gerekli olduğu değerlendirilirken, seçimlerin üç kurumda da mevcut başkanların tek liste veya rakipsiz olarak sandığa gittiği bir süreç şeklinde gerçekleşebileceği öngörülüyor. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı