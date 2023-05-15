- Balıkesir Büyükşehir enerjisini güneşten alacak

BALIKESİR - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 10 bin metrekarelik Çayırhisar Yerleşkesi'nin çatısına güneş enerji santrali kuruyor. Santral sayesinde Büyükşehir Belediyesi hem 6 milyon liralık enerji üreterek tasarruf sağlayacak hem de 1,5 ton karbon salımını engelleyecek.

İnsana ve doğaya saygılı şehir

Başkan Yücel Yılmaz'ın "İnsana ve doğaya saygılı şehir" vizyonuyla çalışmalarına yön veren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, çevreci yatırımlarıyla Türkiye'ye örnek olmaya devam ediyor. Yenilenebilir enerji kaynaklarıyla enerji üretiminde sürdürülebilirliği artırmayı hedefleyen Büyükşehir şimdi de Bigadiç Yolu üzerinde bulunan Çayırhisar Yerleşkesinin çatısına güneş enerji santrali kuruyor.

İhtiyaç duyulan enerji güneşten sağlanacak

Fen İşleri, Yol Yapım, Bakım ve Onarım ile Kent Estetiği dairelerinin bulunduğu yaklaşık 10 bin metrekarelik Çayırhisar Yerleşkesine 1 MW DC gücünde güneş enerji santrali kurmak için çalışmaları başlatan Büyükşehir, bu sayede bir yandan hizmet binasının ihtiyaç duyduğu enerjiyi karşılarken diğer yandan da belediye bütçesine katkı sağlayacak.

5 bin 600 ağaç kurtarılacak

Yıllık 1 milyon 200 bin kilovatsaat üretim ile ortalama 800 hanenin elektrik tüketimine eş değer elektrik üretecek olan güneş enerji santraliyle yıllık yaklaşık 6 milyon liralık enerji üretilerek tasarruf sağlanması planlanıyor. Yılda 5 bin 600 ağacı kurtararak çevre için pozitif bir değer oluşturacak güneş enerji santrali, Balıkesir'in karbon nötr olma hedefine de katkı sağlayacak ve 1,5 ton karbon salımını engelleyecek.