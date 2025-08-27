Balıkçılar 1 Eylül Av Sezonuna Hazırlanıyor

Av yasağının sona ereceği 1 Eylül'de, balıkçılar denize ağ atabilmek için gün saymaya başladı.

Bandırma'da 1 Eylül'de başlayacak av sezonu öncesi balıkçılar, ağlarını yenileyerek yeni sezona hazırlanıyor. S.S. Çakıl Köyü ve Çevresi Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Turhan Çavdar, çalışmaların hızla sürdüğünü belirterek, av yasağının kalkmasını sabırsızlıkla beklediklerini ifade etti.

Çavdar, "Geçtiğimiz sezon zarar gören ağlarımızın onarımlarını yapıyoruz. Bu yıl denizlerimiz verimli görünüyor. 1 Eylül itibariyle 'Vira Bismillah' diyerek yeni sezona başlayacağız. Bu sezon tüm balıkçılarımıza bol ve bereketli kazançlar nasip olsun" dedi.

Sezon öncesi bakım ve onarım çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini kaydeden Çavdar, "Bölgemizde geçtiğimiz dönemde yaşanan müsilaj nedeniyle lüfer ve çinakop türleri neredeyse hiç yoktu. Ancak şu anda denizlerimizde istavrit, sardalye ve hamsi bolluğu gözlemleniyor. Palamut ise bu sene sınırlı; genellikle 3-4 senede bir bolluk görülüyor. Bu sezondan beklentimiz çinakop, lüfer, kolyoz, sardalye, istavrit ve hamsi türlerinde artış" ifadelerini kullandı.

Balıkçılar, ağ tamirleri ve gemi bakımlarını tamamladıktan sonra 1 Eylül'de yeni sezonu açarak av faaliyetlerine başlayacak. - BALIKESİR