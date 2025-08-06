BAKKA'dan Ufuk 2040 Çalıştayı: Gelecek 15 Yılın Stratejileri Belirleniyor

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) koordinasyonunda, Zonguldak, Karabük ve Bartın illerini kapsayan TR81 Bölgesi Ufuk 2040 Bölge Paydaşları Çalıştayı gerçekleştirildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü'nün yürüttüğü çalıştay süreci, kalkınma ajanslarının önümüzdeki 15 yıla ilişkin hedef ve rollerinin, ayrıca kurumsal yapılanmalarının şekillendirilmesini amaçlıyor. Bu doğrultuda Zonguldak Öğretmenevi Toplantı Salonu'nda başlayan çalıştaya; kamu kurumları, mahalli idareler, üniversiteler, meslek kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve kooperatiflerden çok sayıda temsilci katıldı.

Ajansların 15 yıllık etkisi değerlendiriliyor

Çalıştayda, kalkınma ajanslarının bugüne kadarki bölgesel kalkınma sürecine katkısı, güncel ihtiyaçlara ne ölçüde yanıt verebildiği ve önümüzdeki dönem için nasıl bir kurguya ihtiyaç duyulduğu gibi başlıklar masaya yatırılıyor. Ajansların görev ve sorumlulukları çerçevesinde sahada önemli karşılığı olan paydaşların görüşlerinin alınması hedefleniyor. Katılımcılar, oluşturulan tematik gruplar eşliğinde kalkınma ajanslarının bölgeye katkıları, güçlü ve geliştirmeye açık yönleri, mevcut gündemle bölgenin kalkınma ihtiyaçlarının örtüşme düzeyi, ajans refleksleri ve öne çıkan çalışmalar, ajansların korunması gereken rolleri, bırakılması gereken yapılar, 2040'a uzanan odak alanları ve stratejik hedef önerileri konuşuldu.

Katılımcılardan, "Ufuk 2040 Bölge Çalıştayları Kılavuzu" doğrultusunda hazırlıklı gelmeleri istenirken, bu katkıların 2040 Stratejik Eylem Planı'na yön vereceği belirtildi.

"Bugünü konuşurken geleceği şekillendiriyoruz"

Çalıştayın açılışında konuşan BAKKA Genel Sekreter Vekili Mehmet Çetinkaya, ajansların 15 yıllık birikimiyle geleceğe yön verecek potansiyele sahip olduğunu vurguladı. Çetinkaya, "Bugün kalkınma ajanslarının 15. yılını nerede doldurmuş bulunuyoruz. Biz de BAKKA olarak bölge paydaşlarıyla birlikte hem ajanslarımızın geçmiş 15 yılda yaptıkları ve bugün yapmakta oldukları çalışmaları tartışma fırsatı bulacağız. Ayrıca 2040 yılına doğru, Ufuk 2040 ismiyle yaptığımız çalıştayda da geleceğe dair ajanslarımıza düşen roller neler olmalı, bugüne kadar yapılan çalışmalar nelerdir ve bundan sonra bizlere düşen sorumluluklar nelerdir, bunları tartışmak için bir araya geliyoruz." ifadelerini kullandı. - ZONGULDAK