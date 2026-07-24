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Baki Ersoy, tekstil sektörünün taleplerini TBMM gündemine taşıdı

Baki Ersoy, tekstil sektörünün taleplerini TBMM gündemine taşıdı
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, Kayseri tekstil sektörünün karşı karşıya bulunduğu sorunları ve sektörün beklentilerini meclis gündemine taşıdı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, Kayseri tekstil sektörünün karşı karşıya bulunduğu sorunları ve sektörün beklentilerini meclis gündemine taşıdı.

Konuşmasında, Teksif Sendikası Kayseri Şube Başkanı Yavuz Canbaz tarafından iletilen sektör değerlendirmelerine değinen Ersoy, yüksek finansman maliyetleri, krediye erişimde yaşanan güçlükler, enerji ve işçilik giderlerindeki artış ile ihracat pazarlarında yaşanan daralmanın üreticiler üzerinde önemli bir yük oluşturduğunu ifade etti.

Kayseri'nin üretim, ihracat ve istihdam gücüyle Türkiye ekonomisinin öncü şehirlerinden biri olduğuna dikkat çeken Ersoy, tekstil sektöründe yaşanabilecek olumsuzlukların yalnızca işletmeleri değil, binlerce çalışanı ve şehrin ekonomik hayatını da yakından ilgilendirdiğini belirtti.

Ersoy, üretim ve istihdamın korunması amacıyla ihracatçıların finansmana erişiminin kolaylaştırılması, Eximbank destek mekanizmalarının güçlendirilmesi, istihdam teşviklerinin günümüz şartlarına uygun şekilde güncellenmesi ve üretimi önceleyen ekonomik tedbirlerin sürdürülmesinin önemine vurgu yaptı.

Sosyal medya hesabında paylaşım yapan Ersoy, "Kayseri'mizin tekstil sektörünün yaşadığı sorunları Gazi Meclisimizin gündemine taşıdık. Yüksek finansman maliyetleri, krediye erişimde yaşanan güçlükler, artan üretim giderleri ve ihracat pazarlarındaki daralmanın sektörümüz üzerindeki etkilerine dikkat çektik. Tekstil işletmelerimizin üretim, istihdam ve ihracata katkısını sürdürebilmesi için, finansmana erişimin kolaylaştırılması, Eximbank desteklerinin güçlendirilmesi, istihdam teşviklerinin güncellenmesi ve üretimi destekleyen adımların önemini vurguladık" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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