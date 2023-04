Bakanı Yanık: "Bayramlaşmayı önümüzdeki yıl vatandaşlarımızın kalıcı konutlarında yapacağız"

OSMANİYE - Osmaniye'de konteyner kenti ziyaret eden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Bugün konteyner kentte yaptığımız bayramlaşmayı önümüzdeki yıl vatandaşlarımızın kalıcı konutlarında yapacağız" dedi.

Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen Osmaniye'de valilik tarafından konteyner kentte düzenlenen bayramlaşma programına Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Vali Erdinç Yılmaz, Belediye Başkanı Kadir Kara, Milletvekili İsmail Kaya, kamu kurum ve kuruluşları il müdürleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Bayramlaşma programında konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Buruk bir bayram yaşıyoruz kaybettiğimiz canlarımız var, sevdiklerimiz var, akrabalarımız, dostlarımız var. Bin 10 vatandaşımızı kaybettik onlara tekrar Allah'tan rahmet diliyorum, yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Kayıpların acısının en ağır hissedildiği zaman bayramlardır bugün onlar bir kez daha o acıyı hissedecekler biz de onların yanında olduğumuzu ifade etmek için birazdan konteyner kentimizi gezeceğiz" ifadelerini kullandı.

" Yaraları sarmaya devam ediyor"

Konuşmasını sürdüren Bakan Yanık, "Çok ağır bir süreçten geçiyoruz gerçekten ama şükürler olsun çok hızlı bir biçimde devletimizin bütün imkanlarıyla vatandaşımızla beraber bu yaraları da sarmaya devam ediyoruz. Allah nasip ederse önümüzdeki yıl Ramazan Bayramı'nda inşallah bugün konteyner kentte yaptığımız bayramlaşmayı vatandaşlarımızın kalıcı konutlarında yapacağız. Bütün gayretimiz, çabamız, depremzede vatandaşlarımızı tekrar günlük hayatlarına, günlük rutinlerine döndürmek. Bunun için bütün kurumlar, bütün kuruluşlar, gönüllü kuruluşlar, vatandaşlarımız 85 milyon adeta bir tek vücuda dönüşüp deprem bölgesini desteklemeye kalkındırmaya çalışıyor. Biz de elimizden geldiğince bu gayreti sürdüreceğiz önümüzdeki süreçte fakat bir tarafıyla ne kadar hüzünlü olursa olsun, ne kadar yaralı olursa olsun bayramlar aynı zamanda bir şölendir bizim inancımızda bayramlarımızın çok ayrı bir yeri vardır. Birlik, dayanışma, bir sofranın etrafında buluşma, küslerle barışır, dargınlar kavuşur. Böyle bir manevi atmosferi vardır bayramın inşallah bu bayramda yine dediğim gibi el ele, omuz omuza bütün depremzede vatandaşlarımızla beraber bu bayramı idrak etmiş olacağız" diye kaydetti.

"Osmaniye kanıyla, canıyla, özgürlüğünüz almış, hak etmiş bir yer"

Çok daha güzel, güven içerisinde olacaklarını belirten Yanık, "Biz bunu hep beraber başaracağız. Bugün asıl yan yana durduğumuz, asıl bugün dayanıştığımızı, birbirimize göstermenin zamanı bugün bunu yapacağız. İnşallah dua edelim vatanımıza, milletimize, geleceğimize, ülkemize, birliğimize, dirliğimize, bölünmezliğimize, şehit bedeniyle dolu bir toprağın üzerinde duruyoruz. Çukurova, Osmaniye böyle bir yer kanıyla, canıyla, özgürlüğünüz almış, hak etmiş bir yer. Osmaniye vatanım müdafaası için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan ve kaçınmayacak bunu her noktada göstermiş insanların bulunduğu bir yer ve inşallah bu birliği, bu beraberliği, bu şuuru koruduğumuz sürece bir her türlü yarayı, her türlü badireyi atlatırız ve atlatacağız" diyerek sözlerini tamamladı.