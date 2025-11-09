Haberler

Bakan Uraloğlu'ndan Hızlı Tren Açıklaması: Erzincan, Erzurum ve Kars'a Geliyor

Bakan Uraloğlu'ndan Hızlı Tren Açıklaması: Erzincan, Erzurum ve Kars'a Geliyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Alanya'da düzenlenen 5. Küresel Medya Buluşması'nda yaptığı açıklamada, Erzincan, Erzurum ve Kars için hızlı tren projeleri hakkında bilgi verdi. Projenin kademeli ilerleyeceğini ve mevcut hattın iyileştirileceğini belirtti.

Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) tarafından Alanya'da düzenlenen 5. Küresel Medya Buluşmasına katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Erzincan, Erzurum ve Kars'a hızlı trenin ne zaman geleceğine ilişkin soruya önemli açıklamalarda bulundu.

KGK Erzurum İl Temsilcisi, Gazeteci-Yazar Esat Bindesen'in, "Yüksek Hızlı Tren Erzincan, Erzurum ve Kars'a ne zaman ulaşacak?" sorusuna cevap veren Bakan Uraloğlu, projede kademeli ilerleme planladıklarını belirtti.

Bakan Uraloğlu şöyle konuştu: "İlk etapta mevcut hattı iyileştireceğiz. Projemiz var. Mevcut hattı birkaç yıl içerisinde elektrikli ve sinyalli hale getirerek hızlandıracağız. Ondan sonra da hızlı treni getirmiş olacağız."

Bakan Uraloğlu'nun açıklaması, Doğu Anadolu'daki ulaşım altyapısının modernleşmesi adına önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Hızlı tren projesinin tamamlanmasıyla birlikte bölgenin ekonomik ve sosyal hareketliliğine önemli katkı sağlanması bekleniyor. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
6 işçinin öldüğü facianın ardından rezil paylaşımlar! Ölenlere hakaret ve küfür ettiler

6 kişinin öldüğü yangın sonrası büyük rezillik! Hemen harekete geçildi
Gürsel Tekin'den bomba sözler: Kılıçdaroğlu her türlü desteği veriyor

Kayyum Gürsel Tekin, sessizliğini koruyan Kılıçdaroğlu'nu ateşe attı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bu da sahte yumurta! Yapılan hile ağızları açık bıraktı

Bu da sahte yumurta! Yapılan hile ağızları açık bıraktı
Mbaye Diagne, 1. Lig'i kasıp kavuruyor

Cimbom'un eski yıldızı 1. Lig'i kasıp kavuruyor: 12 maç 12 gol
Putin sağ kolunu neden hiç oynatmıyor? Ortaya atılan iddia ilginç

Putin sağ kolunu neden hiç oynatmıyor! Ortaya atılan iddia ilginç
Fabrika yangınında hayatını kaybedenlerden 2'si kardeşmiş

Kozmetik fabrikasındaki yangında yürekleri dağlayan detay
Bu da sahte yumurta! Yapılan hile ağızları açık bıraktı

Bu da sahte yumurta! Yapılan hile ağızları açık bıraktı
500 ve 1000 TL'lik banknotlar basılacak mı? Merkez Bankası Başkanı Karahan cevap verdi

500 ve 1000 TL'lik banknot basılacak mı? Paranın patronu yanıt verdi
Bu görüntüden sonra korkulan oldu! ABD'de büyük kriz baş gösterdi

Bu görüntüden sonra korkulan oldu! ABD'de tarihi kriz başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın '6 ay sonra biter' dediği evlilik 6 ayda bitti

"6 ay sürmez" dediği evlilik 6 ayda bitti
Fabrika yangınında hayatını kaybedenlerin cenazeleri Adli Tıp Kurumu'ndan alındı

Türkiye'yi sarsan yangınla ilgili yeni gelişme
Genç kızın bağırarak söylediğine kimse bir şey demedi

Genç kızın bağırarak söylediğine kimse bir şey demedi
Profesörden Ahmet Uysal'dan skandal Atatürk paylaşımı! Tepki çekince apar topar sildi

Profesörden skandal Atatürk paylaşımı! Tepki çekince apar topar sildi
KPSS birincisi genç, kuryelik yapıyor

KPSS birincisi böyle görüntülendi
6 kişinin can verdiği yangında iş yeri sahibi kaçmaya çalışırken yakalandı

Türkiye'yi yasa boğan faciada kilit isim kaçmaya çalışırken yakalandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.