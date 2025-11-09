Bakan Uraloğlu'ndan Hızlı Tren Açıklaması: Erzincan, Erzurum ve Kars'a Geliyor

Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) tarafından Alanya'da düzenlenen 5. Küresel Medya Buluşmasına katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Erzincan, Erzurum ve Kars'a hızlı trenin ne zaman geleceğine ilişkin soruya önemli açıklamalarda bulundu.

KGK Erzurum İl Temsilcisi, Gazeteci-Yazar Esat Bindesen'in, "Yüksek Hızlı Tren Erzincan, Erzurum ve Kars'a ne zaman ulaşacak?" sorusuna cevap veren Bakan Uraloğlu, projede kademeli ilerleme planladıklarını belirtti.

Bakan Uraloğlu şöyle konuştu: "İlk etapta mevcut hattı iyileştireceğiz. Projemiz var. Mevcut hattı birkaç yıl içerisinde elektrikli ve sinyalli hale getirerek hızlandıracağız. Ondan sonra da hızlı treni getirmiş olacağız."

Bakan Uraloğlu'nun açıklaması, Doğu Anadolu'daki ulaşım altyapısının modernleşmesi adına önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Hızlı tren projesinin tamamlanmasıyla birlikte bölgenin ekonomik ve sosyal hareketliliğine önemli katkı sağlanması bekleniyor. - ERZURUM