14 Şehre Daha Yüzyılın Konut Projesi!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum 'Yüzyılın Konut Projesi' kapsamında, "Siirt'ten Antalya'ya, Artvin'den Bingöl'e 14 şehrimiz daha Yüzyılın Konut Projesi'nin heyecanını yaşayacak. 500 bin sosyal konutumuzun hak sahiplerini belirlemeye devam ediyoruz" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 81 ili kapsayan 'Yüzyılın Konut Projesi' ile sosyal konut projesini hayata geçirdi. Proje ile Türkiye genelinde afet riskine karşı 500 bin güvenli konut inşa edileceği belirtildi. 10 Kasım 2025'te başlayan ve 19 Aralık 2025'e kadar süren başvuru sürecinde 5 milyon 242 bin vatandaşın başvurusu geçerli sayıldı. İlk kuralar ise 29 Aralık 2025'te deprem bölgesindeki Adıyaman'da çekildi. Ardından Şırnak ve Hakkari'de de TOKİ koordinesinde kuralar çekilerek hak sahipleri belirlendi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 14 şehrin daha 'Yüzyılın Konut Projesi' heyecanını yaşayacağını belirterek, 500 bin sosyal konutun hak sahiplerini belirlemeye devam edeceklerini ifade etti. Ayrıca Bakan Kurum'un 10 Ocak Cumartesi günü Antalya'da çekilecek kura törenine katılması bekleniyor.

"14 şehrimiz daha Yüzyılın Konut Projesi'nin heyecanını yaşayacak"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bu hafta çekilecek kuralara ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Siirt'ten Antalya'ya, Artvin'den Bingöl'e 14 şehrimiz daha Yüzyılın Konut Projesi'nin heyecanını yaşayacak. 500 bin sosyal konutumuzun hak sahiplerini belirlemeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Asil ve yedek listeler belirlenmeye devam ediyor

Noter huzurunda yapılacak 'Konut Alma Hakkı ve Konut Belirleme Kurası' ile asil ve yedek listeler belirlenecek. 5 Ocak'ta Siirt ve Van'da, 6 Ocak'ta Mardin ve Ağrı'da, 7 Ocak'ta Batman ve Iğdır'da, 8 Ocak'ta Bitlis ve Kars'ta, 9 Ocak'ta Muş ve Ardahan'da, 10 Ocak'ta Antalya ve Bingöl'de, 11 Ocak'ta ise Artvin ve Tunceli'de kura çekimleri yapılacağı belirtildi. - ANKARA