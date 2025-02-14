TÜSİAD YİK Başkanı Ömer Aras hakkında soruşturma

Sözleri tartışma yaratmıştı! TÜSİAD YİK Başkanı'na soruşturma
Tüketici kredilerinde vade sınırı değişti

Tüketici kredilerinde vade sınırı değişti
Erdoğan'dan 'Kabine'de değişiklik olacak mı?' sorusuna çarpıcı yanıt

Kabine'de değişiklik olacak mı? Erdoğan futbol tabiriyle yanıt verdi
Vatandaş fotoğrafını çekip isyan etti! Zincir marketler tüketiciyi işte böyle kandırıyor

Zincir marketler vatandaşı işte böyle kandırıyor

Bakan Kacır'dan TÜSİAD'ın açıklamalarına sert tepki

Bakan Kacır'dan TÜSİAD'ın açıklamalarına sert tepki
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Bilim ve Teknoloji Merkezleri Zirvesi'nde yaptığı açıklamada, TÜSİAD'ın açıklamalarını sert bir dille eleştiren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "İş insanları dernekleri, halkın iradesiyle seçilen siyasetçilere parmak sallamak yerine, Türkiye'nin, yankısı dünyanın öbür...

Türkiye Bilim ve Teknoloji Merkezleri Zirvesi'nde yaptığı açıklamada, TÜSİAD'ın açıklamalarını sert bir dille eleştiren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "İş insanları dernekleri, halkın iradesiyle seçilen siyasetçilere parmak sallamak yerine, Türkiye'nin, yankısı dünyanın öbür ucundan duyulan Milli Teknoloji Hamlesi'ne sahip çıksınlar" dedi.

Bakan Kacır, Türkiye Bilim ve Teknoloji Merkezleri Zirvesi'nde yaptığı açıklamada, TÜSİAD'ın açıklamalarını sert bir dille eleştirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Malezya, Endonezya ve Pakistan ziyaretlerinde bulunduğu hatırlatan Bakan Kacır, "Bizler Cumhurbaşkanımızla birlikte geçtiğimiz günlerde yurtdışındaydık. Malezya, Endonezya ve Pakistan ziyaretlerimizde, Türkiye'nin başarılarının, bizden 8-10 bin kilometre ötedeki dostlarımızda, kardeşlerimizde ne büyük heyecan uyandırdığını bizzat gördük. Savunma sanayindeki ilerleyişimiz dünyanın öbür ucundaki kardeşlerimiz için de güven vesilesi. Yüksek teknolojide attığımız adımlar, elde ettiğimiz kazanımlar tüm dostlarımız için umut ışığı. ve her biri, Türkiye'nin bu hamlelerinden, dünyada çok sayıda ülke için ilham kaynağı olmasından ve küresel siyasette elde ettiği etki gücünden büyük bir övgüyle söz ettiler" diye konuştu.

"Kimse Türkiye adına karamsarlık oluşturmaya çabalamasın"

Kacır, "Ne hazin ki, aynı esnada bir sanayici ve iş insanları derneğinin yöneticileri ülkemiz adına son derece karamsar ve kötümser ifadelerle dolu konuşmalar yapmışlar. Onlara şu gerçeği hatırlatayım. Türkiye, eski Türkiye değil. Artık montaj sanayiyle yetinen bir Türkiye yok. Ar-Ge var. Katma değerli üretim var, yerli ve milli teknoloji geliştiren bir Türkiye var. Artık bu ülkede, birilerinin milli irade üzerinde vesayet kurduğu bir siyaset iklimine yer yok. Kimse Türkiye adına karamsarlık oluşturmaya çabalamasın. Türkiye'nin geleceği aydınlıktır" şeklinde konuştu.

"Anadolu'da bir üretim devrimi gerçekleştiriyoruz"

Anadolu'da bir üretim devrimi gerçekleştirdiklerini kaydeden Bakan Kacır, "OSB'lerde üretimde olan fabrika sayımız 11 binden 59 bine, çalışan sayımız 415 binden 2 milyon 700 bine yükseldi. Türkiye'nin 263 milyar dolara ulaşan ihracatla dünya ticaretinden aldığı pay 2 misline çıktı. Türkiye, 22 yılda 270 milyar dolar uluslararası doğrudan yatırım aldı. Yatırımlardan aldığımız pay 5 misline çıktı. Ar-Ge insan kaynağımız 29 binden 291 bine ulaştı. Ar-Ge harcamalarımız 1,2 milyar dolardan 16 milyar dolara yükseldi. Teknoparklarımızda 11 bin teknoloji girişimi inovasyon odaklı çalışıyor" ifadelerini kullandı.

"Parmak sallamak yerine Milli Teknoloji Hamlesi'ne sahip çıksınlar"

"İş insanları dernekleri, halkın iradesiyle seçilen siyasetçilere parmak sallamak yerine, Türkiye'nin, yankısı dünyanın öbür ucundan duyulan Milli Teknoloji Hamlesi'ne sahip çıksınlar" diyen Kacır, "Dünyada hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı bir döneme girildi. Tüm ezberler terkediliyor. Gümrük duvarları yükseliyor. Liberal ekonomi, küreselleşme kabulleri bizzat sahipleri tarafından ters yüz ediliyor. Böyle bir dönemde Türkiye'nin istiklali ve istikbali için attığımız adımlardan haberiniz mi yok? Neden Türk Milletinin göklerde süzülen çelik kanatlarıyla iftihar ettiğinizi duymuyoruz? Dünya lideri olduğumuz İHA'lar, SİHA'lar size gurur vermiyor mu? Neden takdir etmiyorsunuz? Milli uydularımız, milli otomobilimiz sizce de çok önemli kazanımlar değil mi? Neden bunlardan söz etmiyorsunuz?" dedi.

"Vazgeçin bu kötümser ve karamsar üsluptan"

Bakan Kacır, "Dünyada eşi benzeri olmayan bir heyecanla geleceğe hazırlanan TEKNOFEST kuşağının ayak seslerini duymuyor musunuz? Yerli ve milli üretimin önündeki takozlar bir bir kalkıyor, fark etmiyor musunuz? Nuri Demirağ'ın, Vecihi Hürkuş'un, Şakir Zümre'nin, Devrim Otomobilinin başına gelenler artık geride kaldı. Farkında değil misiniz? Vazgeçin bu kötümser, bu karamsar üsluptan. Cumhuriyetimizin ikinci asrı Türkiye Yüzyılı olacak. Bu yolculuğa siz de sahip çıkın" diye konuştu. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Türkiye'den binlerce ton yumurta alacaklar! Nedeni korkunç
img

Rusya Çernobil'i vurdu
img

Bankada para ve altını olanlar dikkat! Tüm varlığınız sıfırlanabilir
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TBMM lokantasındaki güncel fiyatlar tartışma yarattı

Emekli ve asgari ücretliyi isyan ettiren adisyon
Trump, Modi'yi vergiler üzerinden açık açık tehdit etti

Gözlerinin içine bakıp açık açık tehdit etti
Dev balinanın yutup tükürdüğü genç içeride gördüklerini anlattı

Dev balinanın yutup tükürdüğü genç içeride gördüklerini anlattı
3 günde zincir marketlerin gerçek yüzü ortaya çıktı! Aynı ürüne iki kat fiyat

3 günde zincir marketlerin gerçek yüzü ortaya çıktı
Hadise 'En kötü dizi' seçilen Esas Oğlan'dan servet kazandı

Kazandığı para öyle böyle değil
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'İmamoğlu'na siyasi yasak gelir mi?' sorusuna yanıt

Erdoğan'dan "İmamoğlu'na siyasi yasak gelir mi?" sorusuna yanıt

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.