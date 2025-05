Bakan Bayraktar: " Akkuyu'da dünyanın en büyük nükleer enerji şantiyesi yatırımı devam ediyor"

"Tamamladığımızda, Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yüzde 10'unu karşılayacak"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, AK Parti Eskişehir İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı

ESKİŞEHİR - AK Parti Eskişehir İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, " Akkuyu'da dünyanın en büyük nükleer enerji şantiyesi, cumhuriyet tarihinin en büyük dış yatırımı şu anda devam ediyor. Tümünü 2028'de tamamladığımızda, Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yüzde 10'unu karşılayacak" dedi

Programlarına devam eden Bakan Bayraktar, Eskişehir Valiliği'ne ziyarette bulunmasının ardından AK Parti Eskişehir İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı. Toplantı öncesinde saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Ardından, Eskişehir'deki hizmetleri anlatan bir video izletildi.

"Bir tane alt geçit ve üst geçit dahi yapmayanlar şehir adına akıl vermeye kalkmasınlar"

Açılış konuşmasını yapan AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak, "Eskişehir için hayallerimiz var sözü sadece bir laftan ibaret değildir. Çabalarımız 23 yıldır olduğu gibi her kulvarda sonuçlarını vermeye devam ediyor. Dün, Eskişehir'in neredeyse yarım asırlık hayali olan Organize Sanayi Bölgemizin limanlara bağlantısının ilk aşaması hayata geçti. Süreçteki çabalarından dolayı değerli milletvekillerimize, Fatih bakanımıza, Ayşen hocamıza ve Nebi vekilimize ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum. Birlik ve beraberlik içerisinde olduğumuz, şehrin sorunlarını her zaman istişare ettiğimiz, Ankara'da ilgili bakanlarımızla yapmış olduğumuz görüşmeler sonucunu vermeye devam ediyor. 30 Mayıs 2025 artık Eskişehir için tarihi bir gündür. Kuzey Çevre Yolu'ndan, ilçelerimizde devam eden mevcut yol çalışmalarımıza, araç muayene istasyonundan, organize sanayi bölgemizin liman bağlantı yoluna kadar bakanımızla her konu görüşüldü ve sürecin hızlandırılması talimatları verildi. Kıymetli kardeşlerim, bu sebepten ötürü her zaman diyoruz ki Eskişehir için hayallerimiz var bizim. Kıymetli Eskişehirli kardeşlerim, bazı hizmet nedir bilmezler ve Eskişehir'e değer katmayanlar, Eskişehir'in geleceği için mücadele etmeyenler, sürekli mazeret üretenler, iş bilmezliklerini örtmek için engelleniyoruz deyip TOKİ'nin yaptığı 3 bin 200 civarı sosyal konutu dahi engellemeye çalışanlar, Eskişehir'i 26 yıl yönetip bir tane alt geçit ve üst geçit dahi yapmayanlar şehir adına akıl vermeye kalkmasınlar" ifadelerini kullandı.

"Ana muhalefetin lideri Batı'daki kendi siyasi görüşüne yakın partilerin liderlerine yalvarıyor"

AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez de, "Sayın Cumhurbaşkanımızı dünya liderleri sık sık ararken, ziyaret ederken, özellikle küresel olarak ve bölgesel olarak cereyan eden olaylar hakkında görüşlerini dinlemek isterken, başka bir ifadeyle Cumhurbaşkanımızın sözünü dinleyenler dururken, bir taraftan bakıyorsun bakıyorsunuz ana muhalefetin lideri Batı'daki kendi siyasi görüşüne yakın partilerin liderlerine yalvarıyor. 'Bakın, AK Parti sizin lehinize bir iş yapmaz' diyor. Daha geçenlerde biliyorsunuz İngiltere Başbakanlığı'na hem de milletin huzurunda böyle bir ifade kullandı. Diyor ki, 'Ben sizin sözünüzü dinlerim.' Şimdi buradan soruyorum; sözü dinlenen bir liderin peşinden mi gitmek istersiniz, söz dinleyen bir liderin peşinden mi gitmek istersiniz? Eski Türkiye geride kaldı. 2002 yılından bu yana artık liderini bulmuş bir ülke var. O açıdan bunlar kimi denerlerse denesinler muhakkak olamayacaklar" şeklinde konuştu.

"Son 22 yılda enerji faturası olarak ithalata 1 trilyon dolar ödedik"

Programda açıklamalarda bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Neden enerjide bağımsız olmak önemli? Ekonomik sebebini söyleyelim ve şöyle bir çarpıcı rakamı sizlerle paylaşarak bunu ifade etmek istiyorum. Son 22 yılda bizim enerji faturası olarak ithalata ödediğimiz para ne kadar biliyor musunuz? 1 trilyon dolar. Türkiye, 22 yılda bu kadar parayı enerjiyi ithal etmek için dışarıya ödedi. O 1 trilyon dolarla ne yapılır biliyor musunuz? O 1 trilyon dolarla 200 tane Atatürk Barajı yapabilirdik. O 1 trilyon dolarla, yine Türkiye şimdi Akkuyu'da, o 70 yıllık rüyayı gerçeğe dönüştürdüğümüz Akkuyu'da yaptığımız 4 reaktörü değil, 100 tane nükleer reaktör yapabilirdik. O 1 trilyon dolarla, bugün bütün dünyanın gıpta ile izlediği, İstanbul'u adeta Cenevre'ye dönüştüren, İstanbul'u dünyanın merkezi haline getiren İstanbul Havalimanı'ndan 91 tane yapabilirdik. Dolayısıyla bizim enerjideki bağımsızlık hikayemiz, aslında ekonomideki bağımsızlık hikayemizde eş değerde bir konudur. Dolayısıyla biz bugüne kadar Türkiye'yi enerjide dışa bağımlılıktan kurtarmakla alakalı büyük bir gayretin içerisinde olduk" şeklinde konuştu.

"Adı bir dönem terörle anılan Gabar'da bugün Türkiye kendi petrolünü üretir hale geldi"

Cumhuriyet tarihinin en büyük doğalgaz keşfine değinen Bakan Bayraktar, "Bakanımızın dediği gibi, birilerinin 'bulamazlar' dediği, daha doğrusu 'arayamazlar' dediği, 'arasalar da bulamazlar' dediği Karadeniz'den cumhuriyet tarihi için tarihinin en büyük doğalgaz keşfini yaptık ve yine çok kısa bir süre içerisinde, orada karadan 170 kilometre mesafede, deniz derinliğinin 2 kilometre olduğu ve deniz tabanında da daha sonra 2 kilometre, 2.5 kilometre sondaj yapıp orada bulduğumuz doğal gazı çıkarıyoruz. Bugün hamdolsun, Eskişehir dahil Türkiye'deki bütün hanelerde artık Türkiye 4 milyon hanesine yetecek kadar doğalgazı kendi gazımız olarak üretiyoruz. O stratejiyi ortaya koyduk. Adımlarımızı kararlılıkla attık ve neticelerini de yine kısa bir süre içerisinde görmeye başladık. İkinci hedefimiz, o gidilemeyen yerlerde petrol, doğal gaz aramak vardı ve şimdi Türkiye yine tarihinin en büyük petrol keşfini yaptı. Şu anda günde 80 bin varil petrol üretir hale geldi. Adı bir dönem terörle, kanla, maalesef gözyaşıyla anılan Gabar'da, Şırnak'ta bugün Türkiye kendi petrolünü üretir hale geldi" diye anlattı.

"Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yüzde 10'unu karşılayacak"

Akkuyu'da 30 bin tane insanın çalıştığı dünyanın en büyük nükleer enerji santral şantiyesinden bahseden Bakan Bayraktar, sözlerine şöyle devam etti:

"Türkiye'nin 70 yıllık rüyası, rahmetli Adnan Menderes'in döneminde 1955-1956'larda Türkiye'nin nükleer yapma hayali... Türkiye, birçok ülke gibi nükleer enerjiye sahip olmayla alakalı planlamaları yaptı. Hemen her iktidar döneminde ama maalesef buna muvaffak olamadı. 2010 yılında Türkiye, Rusya Federasyonu'yla bir anlaşma imzaladı. Hükümetler arası anlaşma yoluyla. Şu anda Akkuyu'da 30 bin insanın çalıştığı, dünyanın en büyük nükleer enerji şantiyesi, nükleer santral şantiyesi olan 4 reaktörün aynı anda yapıldığı ve cumhuriyet tarihinin en büyük dış yatırımı şu anda devam ediyor. Hızlı bir şekilde yükseliyor. İnşallah orası, en kısa sürede 1 reaktörü devreye almak suretiyle ve tümünü 2028'de tamamladığımızda, Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yüzde 10'unu karşılayacak."

AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu ve çok sayıda partilinin katılım sağladığı programın sonunda AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparsan Bayraktar'a hediye takdim etti. Bakan Bayraktar'ın programı, Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Şener Şen Salonu'nda 'Gençlerle Buluşma' etkinliği ile sürüyor.